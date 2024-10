Od dziś zimowa siatka połączeń z Okęcia. Są nowe kierunki! 26.10.2024 11:11 W ostatni weekend października na Lotnisku Chopina startuje zimowa siatka połączeń. W tegorocznej ofercie są m.in. bezpośrednie loty z Warszawy do Innsbrucka od 27 października - poinformował port w komunikacie.

Nowa siatka połączeń z Okęcia (autor: Lotnisko Chopina)

Bezpośrednie połączenia z Warszawy do Innsbrucka oferować będą PLL LOT od 27 października, a od 7 grudnia - Austrian Airlines. Samoloty polskiego przewoźnika na tej trasie kursować będą trzy razy w tygodniu, od piątku do niedzieli, a Austrian Airlines w każdą sobotę.

- Wraz ze zmianą czasu na zimowy z siatki lotów znikają połączenia wakacyjne, a w ich miejsce pojawiają się nowe propozycje - przekazała, cytowana w komunikacie, dyrektor Biura Komunikacji, rzecznik Lotniska Chopina Anna Dermont.

Loty na Półwysep Arabski, Malezji i Etiopii

Dodano, że w tym sezonie debiutuje wywodząca się z Bliskiego Wschodu linia lotnicza Air Arabia. Uruchomi on rejsy do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które realizowane będą trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, piątki i soboty. Pierwszy lot Air Arabia zaplanowany jest na 20 grudnia.

Po dwóch latach przerwy wraca połączenie do Larnaki, realizowane przez PLL LOT. Rejsy na Cypr rozpoczęły się w piątek i w sezonie zimowym realizowane będą cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, piątki i soboty). Z kolei w lutym narodowy przewoźnik uruchomi z Warszawy bezpośrednie loty do Lizbony. Połączenia do Portugalii wystartują 3 lutego 2025, a linia stopniowo będzie zwiększać ich częstotliwość, aż do 7 razy w tygodniu.

Przekazano, że czarterem LOT-u będzie można wybrać się na wyspy Langkawi, należące do Malezji. Loty w tropiki wystartują wraz z końcem października i realizowane będą raz w tygodniu, a od stycznia dwa razy.

Lotnisko informuje, że w sezonie zimowym ulegną zmianie też połączenia realizowane przez linię Ethiopian Arlines. Rejsy między Warszawą a Addis Abebą międzylądowanie będą miały w Wiedniu, a nie jak dotychczas w Atenach. Wskazano też, że Qatar Airways ma podwoić liczbę miejsc pasażerskich w lotach do Dohy poprzez zamianę samolotu na Boeinga 787-8.

Remonty na Okęciu

Przypomniano, że na Lotnisku Chopina trwa planowy remont krótszej drogi startowej. Ma to zapewnić najwyższy poziom sprawności infrastruktury lotniskowej. Zapewniono, że pomimo dużego ruchu i intensywnych prac lotnisko działa sprawnie. Anna Dermont dodała, że żadna linia lotnicza, operująca na warszawski porcie, nie zgłosiła opóźnień związanych z remontem. - To sygnał, że prace na drodze startowej, które zakończą się za nieco ponad 2 tygodnie, nie są utrudnieniem dla użytkowników Lotniska Chopina – podkreśliła.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce, w 2023 r. obsłużył 18,5 mln podróżnych.

