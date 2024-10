Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwarte. R. Trzaskowski: to wyjątkowy moment dla Warszawy RDC 25.10.2024 21:07 W piątek o godz. 20 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oficjalnie otworzyło swoje drzwi dla publiczności. To jest wyjątkowy moment dla Warszawy - powiedział podczas uroczystości prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- To jest wyjątkowy moment dla Warszawy - powiedział. - Od dekad nie było muzeum zbudowanego od podstaw i poświęconego sztuce w Warszawie. W związku z tym jest to naprawdę moment niezwykły - ocenił Trzaskowski.

- Mamy czym się pochwalić, bo polska sztuka nowoczesna po 1989 r. jest absolutnie niezwykła - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że miejsce, w którym stoi budynek muzeum przechodzi transformację. - Czas mu nie sprzyjał. Natomiast my chcemy całkowitej transformacji i nowego centrum Warszawy, którego jednym z symboli będzie właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej" - wyjaśnił. "Odczarowujemy to miejsce. Bardzo się z tego cieszę, bo trzeba było czekać wiele, wiele lat, żeby centrum miasta mogło wyglądać zupełnie inaczej - powiedział.

Przyznał, że budynek muzeum wzbudza "różne emocje". - Ja mam emocje niesłychanie pozytywne, bo mnie się ten budynek wyjątkowo podoba. Koresponduje z tym, co jest po drugiej stronie ul. Marszałkowskiej, z Domami Centrum. Prowadzi w pewnym sensie dialog również z Pałacem Kultury i Nauki. Jest miejscem wyjątkowym i nowoczesnym" - ocenił. "Właśnie o to nam chodzi, żeby można było z nim dyskutować, bo to będzie miejsce dyskusji. (...) To będzie miejsce otwarte - podkreślił Trzaskowski.

Otwarcie muzeum rozpoczęło się od symbolicznej performatywnej parady "Delegacji Śliskich Spraw". Happeningowy spacer wyruszył spod pierwszej siedziby muzeum na ul. Pańskiej 3, a zakończył się pod nową siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 103. Podczas spaceru odbyły się performanse, za których kształt odpowiadali Bambi van Balen i nat skoczylas z kolektywu Tools for Action oraz zaproszone osoby artystyczne. Przemarszowi towarzyszył również chór.

