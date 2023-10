Atak Hamasu na Izrael. LOT odwołuje sobotnie rejsy do Tel Awiwu RDC 07.10.2023 15:05 PLL LOT, z powodu sytuacji w Izraelu, odwołują w sobotę swoje rejsy na trasie Warszawa - Tel Awiw. Chodzi o loty zaplanowane na godz. 14 i 23 - poinformował rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Jak dodał, o statusie rejsów w kolejnych dniach spółka będzie informować na bieżąco.

LOT (autor: Jan Lewandowski/Chopin Airport)

- Z powodu sytuacji w Izraelu PLL LOT odwołują w sobotę, 7 października, rejsy o numerach: LO155/154 oraz LO151/152. O statusie rejsów w kolejnych dniach będziemy informować na bieżąco - przekazał Moczulski. Chodzi o sobotnie loty z Warszawy do Tel Awiwu zaplanowane na godz. 14 i 23.

Jak powiedział Moczulski, w sobotę LOT zrealizował lot z Warszawy do Tel Awiwu o godz. 6 rano. - Samolot ten jest w drodze powrotnej do Polski - dodał.

Ponad 2 tys. rakiet

Około 2200 rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy w kierunku Izraela - poinformowali w sobotę po południu przedstawiciele izraelskiego wojska, cytowani przez CNN. Dane te stoją w sprzeczności z oświadczeniami dowódcy Hamasu Muhammada Al-Deifa, który oświadczył, że wystrzelono 5 tys. rakiet.

Dla porównania, podczas trwającej 50 dni wojny między obiema stronami w 2014 roku na Izrael wystrzelono około 4 tys. rakiet - przypomina CNN.

Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o co najmniej 40 zabitych i ponad 700 rannych.

