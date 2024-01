Prace na trasie kolejowej Warszawa-Szczecin na ukończeniu. Podróż w mniej niż 5 godzin? RDC 29.01.2024 22:04 Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze pod koniec tego roku będziemy mogli skrócić podróż pociągiem z Warszawy do Szczecina do około 4 godzin 50 minut — powiedział w poniedziałek sekretarz stanu Arkadiusz Marchewka podczas posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.

Prace na trasie kolejowej Warszawa-Szczecin na ukończeniu (autor: Jacek Kamiński/PKP Intercity)

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie spotkali się w poniedziałek parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, PSL-Trzeciej Drogi oraz Prawa i Sprawiedliwości z regionu.

— Zgodziliśmy się wszyscy, że najważniejsze cały czas są drogi, czyli komunikacja. Z pewnością dopiszemy też do nich drogi żelazne, czyli kolej. Dwa priorytety to dokończenie S3 i S6 — powiedział dziennikarzom w poniedziałek przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego Artur Łącki (KO). Podkreślił, że priorytetem dla Szczecina jest również budowa drogi S10, a dla Koszalina - S11.

Jak również zaznaczył, „nie może być tak, że Szczecin jest jedynym wielkim miastem, do którego nie dojeżdża Pendolino”.

— To jest chore, że dojeżdża do Kołobrzegu, a nie dojeżdża do Szczecina, więc na pewno w tej kadencji musimy zrobić wszystko, żeby Pendolino dojechało przynajmniej do Szczecina, a szczytem marzeń byłoby Świnoujście — powiedział poseł KO.

Prace na trasie Warszawa-Szczecin

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował, że według jego wiedzy prace remontowe na trasie kolejowej Warszawa-Szczecin „są na ukończeniu”.

— Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze pod koniec tego roku będziemy mogli skrócić podróż pociągiem z Warszawy do Szczecina do około 4 godzin 50 minut - a może udałoby się to zrobić trochę szybciej — oświadczył.

Parlamentarzyści zgodzili się co do konieczności budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

