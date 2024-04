Nielegalnie wywozili śmieci na wysypisko w Nowym Mieszewie. Jest 50 tys. zł kary dla Loveco

Marszałek Mazowsza nałożył grzywnę na firmę, która nielegalnie zwoziła śmieci na wysypisko w Nowym Miszewie w powiecie płockim. Loveco musi zapłacić 50 tysięcy złotych. Odpady mają zniknąć z wysypiska do 30 kwietnia, czyli do przyszłego wtorku. Jeżeli nie zostaną usunięte, kolejne kroki będą należały do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.