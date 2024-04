Znamy szczegóły wypadku na budowie instalacji Olefin III. W Orlenie zginął 30-latek

Wszedł bez polecenia służbowego do kolumny, w której było za mało tlenu - znamy szczegóły śmierci mężczyzny w głównym zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku instalacji Olefin III. Do wypadku, w którym zginął 30-latek, doszło wczoraj po południu. Współpracownik, który próbował udzielić pomocy poszkodowanemu, trafił do szpitala.