Samochód wpadł do jeziora koło Płocka. Nie żyje jedna osoba Izabela Stańczak 24.01.2025 11:54 Jedna osoba nie żyje po tym, jak samochód wpadł do dopływu do Jeziora Ciechomickiego w Zaździerzu w powiecie płockim. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratury. — Policjanci na miejscu zostali funkcjonariuszy Straży Pożarnej, którzy z rzeki wyciągnęli mężczyznę, udzielili mu pierwszej pomocy, niestety mężczyzna zmarł — przekazała Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Działania straży (autor: OSP Prostyń- Jednostka KSRG| ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)

W miejscowości Zaździerz w powiecie płockim doszło do tragicznego wypadku. Samochód wpadł do dopływu do Jeziora Ciechomickiego, w wyniku czego zginęła jedna osoba.

Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku poinformowała, że do zdarzenia doszło około godziny 08:00.

— Policjanci na miejscu zostali funkcjonariuszy Straży Pożarnej, którzy z rzeki wyciągnęli mężczyznę, udzielili mu pierwszej pomocy, niestety mężczyzna zmarł — zrelacjonowała Jakubowska.

Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratury.

