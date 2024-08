„Oczekujemy każdej informacji”. Apel rodzin ofiar tragicznego wypadku w Brodach Dużych Katarzyna Piórkowska 28.08.2024 17:36 Rodziny i przyjaciele ofiar tragicznego wypadku w Brodach Dużych koło Płocka poszukują informacji o tym zdarzeniu. W czołowym zderzeniu samochodów osobowych zginęły w niedzielę dwie młode osoby, a cztery zostały ranne. — Oczekujemy każdej informacji — powiedział przyjaciel jednego z poszkodowanych Radosław Stryjewski. Prokuratura wszczęła śledztwo i szuka świadków.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Brody Duże (autor: Policja Mazowsza)

Są potrzebne nagrania z kamer samochodowych i relacje świadków. Rodziny i przyjaciele ofiar tragicznego wypadku w Brodach Dużych na krajowej „62” niedaleko Płocka poszukują informacji o tym zdarzeniu.

W niedzielę przed południem doszło tam do czołowego zderzenia mercedesa i volkswagena. Według poszkodowanych w wypadku uczestniczył jeszcze jeden samochód.

— Oczekujemy każdej informacji — powiedział przyjaciel jednego z poszkodowanych Radosław Stryjewski — Na przykład nagrania sprzed miejsca zdarzenia, w miejscu zdarzenia oraz osoby, które mogły widzieć tamten pojazd — Skoda Fabia, która uciekała z miejsca zdarzenia w stronę miejscowości Brody Duże. Można się kierować z tą informacją do mnie na profil społecznościowy na Facebooku Radek Stryjewski lub pod postem w prywatnej grupie Night Driving Płock, ewentualnie Seat Team Płock — dodał.

Na informacje od świadków czekają także śledczy z płockiej prokuratury rejonowej i policji.

Śledztwo ws. tragicznego wypadku w Brodach Dużych

Prokurator wszczął śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Brodach Dużych niedaleko Płocka. Poszukiwani są świadkowie. W czołowym zderzeniu samochodów osobowych zginęły w niedzielę dwie młode osoby, a cztery zostały ranne.

Na drodze krajowej nr 62 zderzyły się dwie osobówki. Zginęły dwie osoby - to 21-letni kierowca volkswagena i jego 16-letnia pasażerka. Pozostałych dwoje pasażerów volkswagena w wieku 18 i 22 lata trafiło do szpitala. Do szpitala trafił również 68-letni kierowca mercedesa oraz jego 68-letnia pasażerka.

— Doszło tam do czołowego zderzenia — mówiła nam podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. — Z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, kierujący mercedesem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym volkswagenem. Niestety na miejscu zginęły dwie osoby, 21-letni kierujący Volkswagenem oraz jego 16-letnia pasażerka. Pozostałych dwoje pasażerów Volkswagena trafiło do szpitala. Ciężkimi obrażeniami trafili również kierowca mercedesa oraz jego 68-letnia pasażerka — dodała.

Śledczy teraz starają się zebrać jak najwięcej informacji, na podstawie których będzie można odtworzyć przebieg tego tragicznego zdarzenia. Chodzi między innymi o ustalenie, czy w wypadku brał udział trzeci samochód.

— Taki wątek w tej sprawie oczywiście się pojawił, jest on badany, weryfikowany w tym momencie. Natomiast z uwagi na dobro śledztwa szczegółów odnośnie tego wątku na tym etapie podawać jeszcze nie chcę — powiedział nam szef Prokuratury Rejonowej w Płocku Marcin Policiewicz.

Osoby, które mają wiedzę na temat tego zdarzenia, proszone są o zgłoszenie się do Prokuratury Rejonowej albo do komendy policji w Płocku.

