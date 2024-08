Wypadek helikoptera w Jastrzębiu koło Radomia pod lupą prokuratury. Nowe fakty Wojciech Kowalczewski 28.08.2024 13:38 Sprawą wypadku z udziałem prywatnego helikoptera w Jastrzębiu koło Radomia zajęła się prokuratura. Pilot zahaczył wczoraj śmigłem o ziemię podczas pikniku na autodromie. Prokuratura przesłuchuje świadków.

Wypadek helikoptera pod Radomiem (autor: PAP/Piotr Polak)

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie wypadku z udziałem prywatnego helikoptera w Jastrzębiu koło Radomia. Pilot zahaczył wczoraj śmigłem o ziemię podczas pikniku na autodromie.

- Prokuratura przesłuchuje świadków - mówi rzecznik Prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Góżdż. - Na tym etapie są to jeszcze zbyt wczesne wnioski. Prokurator będzie prowadził postępowanie w kierunku artykułu 174, paragraf 2 kodeksu karnego, dotyczącego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Na podstawie opinii biegłych będzie można wnioskować co do tego, czy i kto odpowiedzialny jest za to zdarzenie - wyjaśnia.



Do wypadku doszło podczas zamkniętej prywatnej imprezy. Wiadomo, że pilot był trzeźwy.

Wypadek podczas próby startu

Robert Rycerski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szydłowcu przekazał Polskiemu Radiu RDC, że pilot zaczepił łopatami wirnika o ziemię.

— Podczas próby startu helikoptera doszło do jego przechylenia, po czym maszyna wywróciła się na ziemię — powiedział Rycerski.

— Pilot helikoptera doznał lekkich obrażeń, ale nie wymagał hospitalizacji. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych, którzy zabezpieczali imprezę, pozostał na terenie wydarzenia — dodał.

