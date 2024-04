Większe bezpieczeństwo powodziowe w Płocku. Trwa pogłębianie Wisły Agnieszka Pazdecka-Maruszak 25.04.2024 16:04 Do połowy maja wydobędą z rzeki 10 tysięcy metrów sześciennych mułu. W Płocku i okolicach trwa pogłębianie Wisły. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w regionie. W planach jest przeprowadzenie robót w kolejnych sześciu lokalizacjach i usunięcie ponad miliona metrów sześciennych materiału dennego ze Zbiornika Włocławskiego.

Prace bagrownicze na Wiśle w rejonie Płocka (autor: GOV)

Będzie większe bezpieczeństwo powodziowe w Płocku i okolicach. Trwa pogłębianie Wisły. Rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Truszczyńska informuje, że na miejscu pracuje specjalistyczny sprzęt, który przemieszcza muł, zmniejszając zagrożenie wystąpienia zatoru.

— Zakończyliśmy pierwszy etap prac bagrowniczych w obrębie zbiornika włocławskiego w pobliżu miejscowości Maszewo. Po wydobyciu około 5 tysięcy metrów sześciennych urobku pogłębiarka została przetransportowana do kolejnej lokalizacji do Radziwia, gdzie również planowane jest usunięcie do 5 tysięcy metrów sześciennych materiału dennego — mówi Truszczyńska.

W sumie przemieszczonych zostanie 10 000 metrów sześciennych urobku.

— Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Płocka. Prace utrzymaniowe zwiększą bezpieczeństwo powodziowe oraz ułatwią spływ lodu podczas odwilży — podkreśla Truszczyńska.

Prace zakończą się w połowie maja. W planach jest przeprowadzenie robót w kolejnych sześciu lokalizacjach i usunięcie ponad miliona metrów sześciennych materiału dennego ze Zbiornika Włocławskiego.

