Wzrasta poziom Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej RDC 24.02.2023 10:55 Wzrasta poziom Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej niedaleko Płocka. W piątek rano do przekroczenia stanów ostrzegawczych na obu wodowskazach brakowało tam ok. 5 cm. Według prognoz przybór rzeki ma być krótkotrwały i nie stanowić zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Przekroczenie stanów ostrzegawczych na Wiśle (autor: Silentgringo, CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons)

Jak poinformował kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku Kamil Zieliński, w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej poziom Wisły podnosi się, ale na razie nie został osiągnięty tam stan ostrzegawczy - do jego osiągnięcia brakuje na obu wodowskazach ok. 5 cm. Wezbranie spowodowane jest spływaniem wód z górnego biegu rzeki.

"Prawdopodobnie Wisła w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej osiągnie stan ostrzegawczy w piątek po południu. Będzie to krótkotrwały przybór, który zapewne potrwa do soboty, może do niedzieli. Potem spodziewany jest spadek poziomu rzeki" - powiedział Zieliński.

Kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku zaznaczył, iż po osiągnięciu przez Wisłę stanów ostrzegawczych w okolicy Wyszogrodu i Kępy Polskiej prawdopodobnie ogłoszone zostanie tam pogotowie przeciwpowodziowe.

"Obecna i prognozowana sytuacja na rzece w związku z jej przyborem w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej nie stanowi poważnego problemu. Możemy być spokojni, że będzie bezpiecznie" - zapewnił Zieliński.

Czytaj też: W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych na Wiśle