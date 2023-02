W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych na Wiśle RDC 23.02.2023 20:42 W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej niedaleko Płocka od czwartku do soboty możliwy jest przybór Wisły z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wzrost poziomu rzeki przewidywany jest tam w związku ze spływem wód z górnej części dorzecza – podał Urząd Miasta Płocka, powołując się na prognozy hydrologiczne.

Przekroczenie stanów ostrzegawczych na Wiśle (autor: Silentgringo, CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons)

Jak poinformował w czwartek płocki samorząd, „Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wezbrania wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Wiśle”.

Po dynamicznym okresie, na rzekach w Polsce notujemy głównie spadki stanów wody. Wzrosty, związane z przechodzeniem fali wezbraniowej, występują są na większych rzekach. 🌊



⚠️Lokalnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne: https://t.co/lFenTMiGiM#IMGW #hydro #rzeki #wezbranie pic.twitter.com/P3PLlqWIbI — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 23, 2023

„Od godz. 12 w czwartek, 23 lutego do godz. 12 w sobotę, 25 lutego na rzece Wiśle od ujścia Narwi do Zbiornika Włocławek przewiduje się wzrosty stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej, w związku ze spływem wód z górnej części dorzecza” – przekazał płocki Urząd Miasta. W komunikacie zaznaczono, iż prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określane jest na 90 proc.

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się w środkowym biegu Wisły od okolic Płocka (Mazowieckie) do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

Kępa Polska i Wyszogród położone są nad Wisłą powyżej Zbiornika Włocławskiego. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek po południu poziom rzeki w Wyszogrodzie wynosił 472 cm przy stanie ostrzegawczym 500 cm, a w Kępie Polskiej 414 cm przy stanie ostrzegawczym 450 cm. Na obu wodowskazach odnotowano trend rosnący poziomu Wisły.

Czytaj też: Zbysia już w drodze. Bocianica z powiatu siedleckiego wraca do Polski