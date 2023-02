Zbysia już w drodze. Bocianica z powiatu siedleckiego wraca do Polski Olga Kwaśniewska 23.02.2023 11:51 Dobre wiadomości od ornitologów. Bocianica z powiatu siedleckiego wyposażona w nadajnik GPS leci już do Polski. Eksperci z niepokojem obserwowali wskazania na mapach, bo ptaki w tym roku wystartowały wyjątkowo późno - mówi Ireneusz Kaługa z Grupy EkoLogicznej.

Zbysia już w drodze. Bocianica z powiatu siedleckiego wraca do Polski (autor: Grupa EkoLogiczna/Facebook)

- Bociany powinny ruszyć tak naprawdę gdzieś w okolicach połowy lutego. Niektóre ptaki ruszają do 5 lutego nawet i śledzimy to na podstawie nadajników od wielu lat. Więc zastanawialiśmy się, co może się dziać, że nic. Zaczęliśmy analizować mapy pogodowe i okazało się, że to przeciwny wiatr, deszcz , no i na trasie jeszcze potężne ochłodzenia. Wiemy, co się dzieje w Syrii, w Turcji. Te trzęsienia ziemi to też nie będzie zjawisko sprzyjające migracji - tłumaczy Ireneusz Kaługa.



Wystarczyło kilka cieplejszych dni i zmiana kierunku wiatru, by ptaki ruszyły. Ich wędrówka liczy około 6 tysięcy kilometrów i potrwa do miesiąca.

W poprzednich latach pierwsze bociany w powiecie siedleckim pojawiały się 6 marca.

