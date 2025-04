Mobbing i molestowanie na uczelni? „Mam dowody na wiele nieprawidłowości” Olga Kwaśniewska 24.04.2025 12:52 SMS-y z podtekstami seksualnymi wysyłane do pracowniczek uczelni, handel stanowiskami, fałszowanie wyborów – m.in. takie rzeczy są zarzucane rektorowi Uniwersytetu w Siedlcach. Działania Mirosława Minkiny odważył się skrytykować dr Marcin Chrzęścik z Wydziału Nauk Społecznych. – Jestem osobą, która wykazuje się pewnie jakiegoś rodzaju odwagą, ponieważ nie ma wyjścia – mówi Polskiemu Radiu RDC.

Uniwersytet w Siedlcach (autor: RDC)

Czy na siedleckim uniwersytecie dochodzi do przypadków korupcji, mobbingu i molestowania seksualnego?

Dziennikarze Wirtualnej Polski dotarli do grupy osób poszkodowanych przez rektora Mirosława Minkinę. W tle jest m.in. fałszowanie wyborów na władze uczelni oraz handel stanowiskami.

Doktor Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych odważył się skrytykować działania rektora.

Jak powiedział Polskiemu Radiu RDC, występuje w imieniu wielu pracowników.

– Jestem osobą, która wykazuje się pewnie jakiegoś rodzaju odwagą, ponieważ nie ma wyjścia. Byłem bliskim współpracownikiem rektora Minkiny, ale ponieważ nie skorzystałem z pewnej jego propozycji, która w mojej ocenie wydawała się po prostu niemoralna, pan rektor skreślił mnie z listy zaufanych osób – mówi.

W efekcie ruszyła lawina niepokojących zdarzeń.

– Co przełożyło się później na działania mobbingowe, ponieważ ja odczuwam je na każdym kroku. Zresztą takie postępowanie tutaj na uczelni się toczy. Natomiast ja tak naprawdę czekam, ponieważ Prokuratura Rejonowa w Siedlcach bada pewne przedziwne sytuacje z mojego prywatnego życia, kiedy to jakieś zbiry za mną jeździły gdzieś pod przedszkolem mojej córki – przyznaje dr Chrząścik.

Dowodami w sprawie są SMS-y do kobiet pracujących na uczelni. Większość wiadomości zawiera podteksty seksualne.

– Ja reprezentuję bardzo liczną grupę osób niezadowolonych z systemu zarządzania pana rektora. Dysponuję dowodami na nieprawidłowości w wielu sferach zarządzania uczelnią. I proszę zauważyć jedno – pan rektor tam nigdzie nie zaprzecza. On tylko obraca to w żart – dodaje.

W ubiegłym roku rektor Minkina został wybrany na drugą kadencję. Był jedynym kandydatem. W białych rękawiczkach z grona kandydatów została wykluczona była rektor, Tamara Zacharuk, choć uzyskała 70 głosów w głosowaniu indykacyjnym.

Do głównego głosowania nie dopuściło ją Kolegium Elektorów, w którym zasiadają osoby przychylne rektorowi.

– Dowody, które są zabezpieczone, to są dowody, które by wskazały na mechanizm, który w tych wyborach miał na celu wyłonienie wyłącznie jednego kandydata od samego początku. Z łatwością mogę wskazać katalog osób, które brały w tym udział, jakie wtedy miały funkcje, jakie swoje uprawnienia przekroczyły, jakimi poufnymi informacjami dzieliły się z nieuprawnionymi do tego innymi osobami – mówi dr Chrząścik.

Chrząścik twierdzi, że w zamian za poparcie rektor miał oferować stanowiska na uczelni nie tylko swoim pracownikom, ale także ich rodzinom.

– Na razie nie będą składać tego do prokuratury. Będziemy obserwować, co się stanie w mediach. Liczymy, że ministerstwo się wypowie w tej kwestii. Uważam, że ta sprawa jest zbyt ważna, żeby gdzieś ukręcić jej łeb i zamieść pod dywan, bo to jest sprawa poważna, ponieważ Uniwersytet w Siedlcach jest naszym wspólnym dobrem wyższym – podkreśla.

Co na to studenci?

Studenci siedleckiego uniwersytetu, z którymi rozmawiała nasza reporterka, przyznają, że są w szoku i nie mieli o niczym pojęcia.

Mirosław Minkina jest rektorem Uniwersytetu w Siedlcach od 2020 roku. Na razie ani uczelnia, ani sam rektor nie skomentowali tej sprawy.

