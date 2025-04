Miała zagłodzić trzyletnią niepełnosprawną córkę. Jest zmiana zarzutów dla matki Olga Kwaśniewska 09.04.2025 20:53 Jest zmiana zarzutów dla matki, która miała znęcać się nad swoją córką, doprowadzając do śmierci niepełnosprawnej trzylatki. 26-latka z Siedlec odpowie nie za znęcanie się nad osobą nieporadną, ale za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem. – To okrucieństwo (...) polegało na tym, że matka (...) zaniechała podawanie pożywienia, podawania leków, zaniechała rehabilitacji, jakiejkolwiek pomocy medycznej – mówi prokurator Katarzyna Wąsak.

Grób trzyletniej Emilki (autor: RDC)

Miała zaniedbać niepełnosprawną córeczkę, nie leczyć jej, a w konsekwencji doprowadzić do śmierci trzylatki. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zdecydowała o zmianie zarzutów dla Klaudii G.

– Początkowo matka dziecka usłyszała bowiem zarzut znęcania się nad dzieckiem, tak zwanego zwykłego znęcania się nad dzieckiem. Natomiast wskutek analizy materiału dowodowego, który zgromadziliśmy, uznaliśmy, że to jest znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Matka dziecka przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, natomiast omówiła składania wyjaśnień – informuje prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak.

– To okrucieństwo w naszej ocenie w stosunku do dziecka polegało na tym, że matka zaniedbywała to dziecko w ten sposób, że zaniechała podawanie mu pożywienia, podawania leków, zaniechała rehabilitacji, jakiejkolwiek pomocy medycznej, wskutek czego doszło do bardzo krytycznego wyniszczenia organizmu dziecka, w następstwie czego rozwinęło się ropne zapalenie płuc i w konsekwencji dziewczynka zmarła – dodaje Wąsak.

W przyszłym tygodniu do sądu trafi akt oskarżenia w tej sprawie.

– W tej chwili prokurator wykonuje czynności końcowe w tej sprawie i myślę, że w następnym tygodniu zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia dotyczący znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku czego doszło do śmierci dziecka. Za ten czyn podejrzanej grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności – dodaje Wąsak.

Do tragedii doszło nocą z 1 na 2 sierpnia ubiegłego roku. Kilka dni wcześniej Klaudia G. miała wyjechać nad morze ze swoim partnerem i zostawić trzylatkę samą w domu.

Do podobnego zdarzenia doszło w ubiegłym roku w Ostrołęce. Marzena K. będzie odpowiadać za usiłowanie zabójstwa 13-letniego syna i znęcanie ze szczególnym okrucieństwem.

Niepełnosprawnego chłopca odnaleziono w stanie krytycznym. Przez kilka miesięcy matka miała trzymać go w odosobnieniu i głodzić.

