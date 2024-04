Mieli bezprawnie zawracać migrantów na granicy. Jest śledztwo prokuratury w Siedlcach Olga Kwaśniewska 23.04.2024 11:27 Śledczy z Siedlec przyjrzą się możliwemu przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i innych służb, które patrolowały polsko-białoruską granicę między wrześniem 2021 a marcem bieżącego roku. Mieli oni zawracać nielegalnych imigrantów do granicy mimo ich zgłoszeń dotyczących ochrony międzynarodowej albo skrajnie złego stanu zdrowia.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach wszczęła śledztwo (autor: Aneta Borkowska)

Zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z dziennikarzy i aktywistów. Chodzi o Straż Graniczną, policję i inne służby, które między wrześniem 2021 a marcem tego roku patrolowali ten teren. Informacje potwierdza rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Krystyna Gołąbek.

— To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, polegać miało między innymi na podejmowaniu wobec cudzoziemców przybywających w tym okresie z Białorusi do Polski, działań polegających na zawracaniu ich do linii granicy tak zwanej procedury pushback'u pomimo zgłoszenia przez te osoby woli uzyskania ochrony między narodowej — informuje Gołąbek.

Chodzi też o głośne przypadki osób w złym stanie zdrowia, odnajdowanych przy granicy.

— Badać będziemy także kwestie zawracania do linii granicy państwa tych uchodźców, którzy znajdowali się w stanie zagrażającym w sposób bezpośredni ich zdrowiu i życiu — mówi Gołąbek.

Funkcjonariusze mieli dopuszczać się nadużyć m.in. w okolicach Białowieży czy Bobrowników.

W skład zespołu śledczych powołanego przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie weszło 5 prokuratorów siedleckiej jednostki. Przesłuchania już trwają.

