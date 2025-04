„Nie” dla rowerów i hulajnóg w Parku Aleksandria? Będzie więcej patroli Beata Głozak 22.04.2025 20:58 Władze Siedlec zapowiedziały, że w zabytkowym Parku Aleksandria będzie więcej patroli straży miejskiej. Problemem są osoby poruszające się rowerami oraz hulajnogami, które nie przestrzegają przepisów i jeżdżą poza wyznaczonymi alejkami. W tej sprawie petycję złożył jeden z mieszkańców. — Musimy zapanować nad tymi szaleństwami — mówi wiceprezydent Maciej Nowak.

Będzie więcej patroli straży miejskiej w zabytkowym Parku Aleksandria w Siedlcach — zapowiedziały władze miasta.

To efekt petycji mieszkańca, który zaapelował o egzekwowanie zapisów regulaminu Parku od rowerzystów i osób na hulajnogach, którzy jeżdżą wszędzie, a nie tylko po wyznaczonych alejkach.

Wiceprezydent Siedlec Maciej Nowak przyznaje, że jest problem.

— Musimy zapanować nad tymi szaleństwami. Możemy Państwa zapewnić, że zwiększymy patrole. To, co będzie w naszej mocy, będziemy się starali czynić. Chodzi o to, żeby uczestnicy przestrzegali regulaminu — informuje Nowak.

Zakaz wjazdu do Parku Aleksandria w Siedlcach?

Mieszkaniec zwrócił się też z prośbą do rady miasta o rozpatrzenie całkowitego zakazu wjazdu do Parku dla rowerów i hulajnóg, ale na taki krok nie było zgody.

Zdaniem radnej Bożeny Uziębło, takie rozwiązanie byłoby absurdalne.

— Siedlce mają być stolicą rowerową, a my mamy zrobić zakaz wjazdu rowerami do Parku? — pyta Uziębło.

Zapytaliśmy spacerowiczów w parku, jakie mają zdanie na ten temat.

Park „Aleksandria” został dwa lata temu otwarty po gruntownym remoncie. Jest otoczony ścieżką pieszo-rowerową i tylko po niej jeździć mogą rowerzyści.

