W Siedlcach będzie drugi Jacek Beata Głozak 13.02.2023 21:33 Będzie kolejna atrakcja turystyczna w Siedlcach. W przyszłym roku przed muzeum regionalnym stanie figura kowala Jacka, którego postać na stałe wpisała się w historię Siedlec.

Siedlce (autor: Janusz J., CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

– Będzie to rzeźba ściśle związana z legendą naszego miasta – mówi dyrektor muzeum Sławomir Kordaczuk. - Jako, że Jacek był kowalem, który naprawił koło do karetek księżnej Aleksandry Ogińskiej, to postawimy po prostu kowala Jacka, będzie ławeczka z chusteczką z monogramem księżnej, jakieś taborety w trawie i tam będzie też możliwość przyjścia z całą rodziną, zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Będzie można też po prostu spędzić przyjemnie czas - tłumaczy.





Jeden siedlecki Jacek już wieńczy wieżę muzeum regionalnego. Mężczyzna ten dźwiga na swych barkach kulę ziemską. Zaledwie miesiąc temu monument został po renowacji posadowiony na dachu budynku.

