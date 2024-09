Niż genueński nadciąga nad Polskę. Czy Mazowsze czekają powodzie? Marta Hernik 12.09.2024 06:26 Niż genueński kieruje się w stronę Polski. To takie zjawisko, jakie doprowadziło do powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Już dziś na południu kraju przyniesie potężne opady, ale w sobotę deszcz może dotrzeć także na Mazowsze. Czy czekają nas podtopienia?

Zalana trasa S8 (autor: RDC)

Nad Polskę dociera niż genueński. W 1997 roku doprowadził on do powodzi tysiąclecia - pod wodą zniknął wtedy Wrocław. Już dziś ulewne deszcze wystąpią na południu kraju.

- To układ niskiego ciśnienia - tłumaczy nam rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. - Który tworzy się nieopodal Włoch, nad Zatoką Genueńską, na Morzu Śródziemnym. On jest o tyle niebezpieczny, że jeżeli specyficzną trajektorią przemieści się na wschód i północny wschód Europy, to kształtuje pogodę w naszym kraju. Zaciąga ogromne ilości wilgoci z nad Morza śródziemnego, a również jeżeli się mocno rozbudowuje, to nawet z nad Morza Czarnego - mówi.



W Polsce od dziś spodziewane są ulewne deszcze, lokalnie mogą być nawet powodzie.

- Ta energia, która jest zgromadzona w postaci dużej ilości wilgoci, oddawana jest na powierzchnię lądu w postaci deszczu. Deszcz ten ma charakter ciągły, ale sumy dobowe przewyższają często 100 mm, jak np. podczas powodzi w 1997, 2010, 2014 r. czy też wcześniej w 1996 r. - dodaje synoptyk.



Jaka prognoza dla Mazowsza?

Największe ulewy mają być na południu kraju - prognozy dla Mazowsza są dużo lepsze.

- Oczywiście jeżeli tej wody jest bardzo dużo, no to wtedy zagrożenie jest oczywiście również dla mieszkańców centralnej części kraju podczas przemieszczania się, wezbrania. W najbliższym czasie opady oczywiście będą intensywne na południu i południowym zachodzie kraju. Ale w sobotę niż oraz Front Atmosferyczny mogą również dać o sobie znać się na Mazowszu i tutaj mogą się pojawić opady deszczu - dodaje rzecznik IMGW.



Powodzi u nas nie będzie - uspokaja Grzegorz Walijewski.

- To opady od 20 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Zdecydowanie mniejsze, a jednocześnie potrzebne, bo jednak w centralnej, północno-wschodniej części kraju mamy do czynienia z suszą i tutaj nie powinniśmy oczekiwać powodzi - wyjaśnia.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed ulewnym deszczem dla powiatów Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego.

