Alert gotowości dla żołnierzy WOT i nowe ostrzeżenia burzowe dla Mazowsza RDC 04.06.2024 20:51 Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej do realizacji zadań przeciwkryzysowych wprowadzono w związku z trudną sytuacją meteorologiczną. Obowiązuje on wojskowych na Mazowszu, a także m.in. w województwach świętokrzyskim i lubelskim. – Żołnierze muszą być w pełnej gotowości – mówi rzecznik 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Dominik Pijarski.

Burza na Mazowszu (autor: RDC)

W związku z trudną sytuacją meteorologiczną w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz alertami wydanymi dla woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej do realizacji zadań przeciwkryzysowych.

– Oznacza to, że żołnierze muszą być przygotowani i być w gotowości do tego, że gdy padnie sygnał, muszą stawić się w jak najkrótszym czasie do swojej macierzystej jednostki wojskowej – tłumaczy rzecznik 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Dominik Pijarski.

Czas stawiennictwa do jednostki skrócono do 24 godzin.

Według prognoz IMGW, w kraju nadal występować będą burze. Ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia wydano dla południowych regionów. Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują w woj. małopolskim i śląskim, a drugiego w woj. podkarpackim.

⚠️Żołnierze WOT pozostają w gotowości… pic.twitter.com/91KIyXKL3T — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) June 4, 2024

