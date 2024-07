Kiedy choremu wystarczy zdalna konsultacja ze specjalistą? 29.07.2024 12:47 W obecnym świecie, kiedy czas ucieka nam jeszcze szybciej, a rozwój technologii jest bardzo dynamiczny, zdalne konsultacje z lekarzami z różnych specjalizacji nie są niczym dziwnym. Stają się coraz powszechniejsze, ponieważ mają wiele zalet. Korzyści z nich płynące odpowiadają na obecne potrzeby społeczeństwa. Jednak czy teleporada jest wystarczającym zamiennikiem bezpośredniej wizyty u lekarza? Sprawdź!

Wiele osób, zamiast tradycyjnej wizyty, decyduje się na teleporadę. W ten sposób uzyskanie porady lekarskiej jest łatwe i szybkie. Wystarczy zdecydować się na odpowiednią platformę medyczną, zarejestrować się na niej i wybrać dolegliwość, jaką chcesz skonsultować z lekarzem. Przykładem takiej platformy jest PlusRecepta.pl — konsultacje lekarskie online z jej pomocą to bułka z masłem.

Wskazanie do teleporady

Wizyta online u lekarza specjalisty to wystarczająca opcja, jeśli pacjent zmaga się z łagodnymi, bądź bardzo prostymi do zdiagnozowania problemami zdrowotnymi. Jeśli występują u niego niezbyt ostre symptomy grypy czy przeziębienia, lekarz może przepisać pacjentowi leki, bez badania go. W taki sposób można też otrzymać receptę na leki przeciwbólowe, kiedy ból głowy dokucza i nie chce odpuścić.

Jeśli cierpisz na łagodne schorzenia skóry, takie jak egzema, trądzik czy łupież, lekarz specjalista może przepisać Ci receptę na leki zdalnie, na podstawie zdjęć czy opisu pacjenta.

Z pewnością nagłe i ostre objawy, będące podejrzeniem znacznie poważniejszych schorzeń, wymagać będą podjęcia poważniejszych kroków i wykonania odpowiednich badań, a także obejrzenia przez lekarza w gabinecie.

Ból brzucha, migrena — jak leczyć?

W sytuacji, kiedy dopada Cię ostry i nagły ból brzucha, z pewnością porada zdalna nie wystarczy. Warto dla własnego zdrowia, a często także w imię ratowania życia, udać się do przychodni, a nawet do szpitala. Jeśli są to jednak łagodniejsze przypadki, lekarz może udzielić porady przez telefon lub podczas rozmowy wideo. Przeprowadzi na pewno wywiad medyczny, który pozwoli mu na zrozumienie charakteru bólu oraz na poznanie ewentualnych dodatkowych objawów.

Na bazie zebranych informacji lekarz jest w stanie zdiagnozować przyczynę występujących dolegliwości, jak i poradzić, co warto dalej zrobić. Jeśli jest taka potrzeba, z pewnością wypisze receptę na leki przeciwwymiotne lub przeciwbólowe, a także inne zalecenia, jak np. korzystanie z dobrej diety czy regularne nawadnianie organizmu.

Z lekarzem przyjmującym w formie online bardzo często pacjenci konsultują również reakcje alergiczne, jak i rozmaitego pochodzenia bóle głowy, np. bóle migrenowe. Nie da się ukryć, że uciążliwy ból głowy, taki jak migrena, trwać może od kilku godzin do nawet kilku dni, a objawy towarzyszące, to zwykle światłowstręt, odruchy wymiotne, nudności i wiele innych. Jeśli osoba z migreną nie jest w stanie udać się do gabinetu lekarskiego, w takiej sytuacji może skorzystać z teleporady, by uzyskać e-receptę na silne leki przeciwbólowe.