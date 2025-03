Prawo, kariery i przyszłość: perspektywy zawodowe po studiach prawniczych 27.03.2025 10:45 Pierwsza myśl, która nasuwa się po pytaniu, co można robić po studiach prawniczych, jest oczywista – wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego czy notariusza. Ale ten kierunek jest również odpowiedni dla każdej młodej osoby, która nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość. Dlaczego?

Co zapewniają studia na kierunku prawo?

Studia prawnicze na EWSPA.edu.pl zapewniają dużą dawkę wiedzy – studenci poznają różne dziedziny prawa, np. prawo cywilne, prawo rodzinne czy prawo morskie. Ale to nie wszystko. Rozwiązywanie kazusów czy wymóg uzasadnienia swojego stanowiska rozwija logiczne myślenie i argumentację. Do tego studenci przełamują swój strach przed publicznymi wystąpieniami i przemówieniami – uczestniczą w zajęciach na uczelnianej sali sądowej. To sprawia, że są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Inne umiejętności rozwijane przez studia prawnicze to:

Materiału, z którym trzeba się zapoznać, jest sporo i to właśnie powód, dla którego studenci muszą być zdyscyplinowani.

Umiejętność pracy w zespole. Chociaż część prawników prowadzi indywidualne praktyki, to wielu specjalistów pracuje w zespołach. Studia prawnicze dobrze przygotowują do współpracy.

Umiejętność prowadzenia negocjacji. Podczas studiów studenci kierunku prawo uczą się szukać polubownych rozwiązań.

Czy aplikacja po studiach prawniczych jest koniecznością?

Tak, jeżeli absolwent kierunku prawo widzi swoją przyszłość w jednym z zawodów prawniczych – chce pracować jako adwokat, notariusz czy prokurator. Nie, gdy nie jest zainteresowany taką karierą. Związanie się z zawodami stricte prawniczymi wcale nie jest koniecznością – wielu absolwentów prawa pracuje w branżach, które mają niewiele wspólnego z prawem.

Warto pamiętać, że aplikacja nie jest wymagana, aby wykonywać m.in. następujące zawody:

Mediator sądowy . Aby pracować jako mediator sądowy, nie trzeba ukończyć aplikacji – wystarczy szkolenie z tego zakresu, które oferuje akredytowana placówka. Jednocześnie osobom z wykształceniem prawniczym dużo łatwiej jest wykonywać ten zawód – są do tego przygotowani.

Asystent prawny . Radcy prawni czy notariusze korzystają ze wsparcia pracowników merytorycznych. Prawnicy zatrudnieni w kancelariach często rozmawiają z klientami, aby ustalić, czego dotyczy sprawa. Do ich obowiązków należy też sporządzanie projektów różnych pism.

Asystent sędziego czy prokuratora . Chociaż asystenci nie mogą podejmować decyzji, to dzięki merytorycznemu przygotowaniu zajmują się sporządzaniem dokumentacji. Ich rola jest nieoceniona – to właśnie dzięki asystentom praca w sądach czy prokuraturach idzie sprawnie.

Jak rozwijać się po studiach prawniczych?

Wspomniana aplikacja to jedna z możliwości – są też inne. Absolwenci prawa, którzy nie chcą wykonywać zawodu np. adwokata, mogą uzupełnić wiedzę na studiach podyplomowych z dowolnej dziedziny. Tak najłatwiej jest zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz rozwinąć umiejętności w wybranym zakresie. To także sposób, aby znaleźć dobrze płatną pracę w wybranym zawodzie.

Nie masz jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość? Studia prawnicze są uniwersalne – zapewniają naprawdę wiele możliwości. Nie musisz też już w momencie ich rozpoczęcia określać, jaki zawód chcesz wykonywać.