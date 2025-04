Certyfikat energetyczny przy odbiorze domu lub mieszkania

Odbiór techniczny a obowiązek posiadania świadectwa energetycznego

Moment odbioru nowo wybudowanego domu lub mieszkania to ważna chwila dla każdego inwestora czy nabywcy. To wtedy następuje weryfikacja stanu technicznego nieruchomości i przygotowanie do jej użytkowania. Od 2023 roku — a w 2025 obowiązek ten pozostaje niezmienny — jednym z dokumentów, którego brak może skutkować poważnymi konsekwencjami, jest świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane potocznie certyfikatem energetycznym.

Bez tego dokumentu nie da się skutecznie zakończyć procesu budowy ani złożyć wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Co więcej, jego brak może utrudnić sprzedaż lub wynajem nieruchomości w przyszłości.