Jaki krem BB koreański wybrać do swojej cery? Przegląd topowych składników K-beauty 31.03.2025 12:03 Koreańskie kremy BB łączą funkcje pielęgnacyjne, ochronne i upiększające. Odżywiają skórę dzięki zawartym w nich składnikom, chronią przed słońcem dzięki filtrom SPF i delikatnie korygują odcień skóry, maskując niedoskonałości. Przygotowaliśmy zestawienie składników, których warto szukać w koreańskich kremach BB. Który produkt będzie odpowiedni dla Ciebie?

Jaki krem BB do cery tłustej, a jaki do cery suchej?

Jeśli Twoja cera przetłuszcza się, zwłaszcza w strefie T, wybierz krem typu Beblesh Balm z kompleksem normalizującym wydzielanie sebum.

Do cery suchej i odwodnionej dobrze sprawdzą się koreańskie kremy BB z kwasem hialuronowym, który nawilża, ujędrnia i uelastycznia cerę.

Jaki krem BB do cery dojrzałej?

Chcesz skutecznie walczyć ze zmarszczkami również dzięki produktom do makijażu? Wybierz odżywczy krem BB z kompleksem złota lub kawioru, który przyspiesza zdolności regeneracyjne skóry i wygładza drobne zmarszczki. Lekka formuła dodatkowo optycznie je koryguje, a filtry przeciwsłoneczne zapewniają wysoką ochronę przed fotostarzeniem się skóry od światła słonecznego. Do cery dojrzałej możesz wypróbować również koreański BB ze śluzem ślimaka. Ten bestsellerowy składnik wygładza zmarszczki i poprawia jędrność skóry.

Jaki krem BB do skóry podrażnionej?

Jeśli Twoja cera jest podrażniona i wymaga ukojenia, sięgnij po BB classic z wyciągami z zielonej herbaty i aloesu. Ten pierwszy składnik wycisza stany zapalne i minimalizuje zaczerwieniania. Drugi – koi i nawilża skórę, która wymaga łagodnego traktowania.

Jaki krem BB do cery z przebarwieniami?

Koreańska pielęgnacja specjalizuje się w produktach rozjaśniających przebarwienia i nadających cerze świeżości. Również kremy koloryzująco-pielęgnacyjne mają w składzie substancje, które lekko rozjaśniają i nadają skórze blask. Szukaj koreańskich kremów BB z witaminą B3, czyli niacynamidem lub witaminą C – Twoja skóra będzie wyglądała każdego dnia na wypoczętą, a przebarwienia staną się mniej widoczne. Nie bez znaczenia w pielęgnacji skóry jest stosowanie wysokich filtrów SPF. Stosując oryginalne kremy BB z Korei, masz pewność, że zawierają ochronę słoneczną przynajmniej na poziomie SPF 30, a zwykle jest to SPF 50+, czyli najwyższe zabezpieczenie przed niszczycielskimi promieniami UV.

Pamiętaj, aby dobrać koreański krem BB do odcienia karnacji

Koreańskie kremy BB są dostępne w szerokiej palecie kolorów. Dostępne odcienie to na przykład:

neutralny z różowymi podtonami – będzie odpowiedni dla osób o chłodnym typie urody,

naturalny beż – naturalnie dopasowuje się do odcienia skóry.

beżowy o żółtych podtonach – idealny dla osób o ciepłym typie urody.

Dostępne kremy BB mają też różną siłę krycia – od delikatnego, po intensywniej kryjące przebarwienia czy niedoskonałości.

Jak nakładać krem BB?

Aplikację kremu możesz wykonać na dwa sposoby:

opuszkami palców – uzyskasz wtedy efekt lekkiego, naturalnego krycia,

gąbeczką – uzyskasz efekt mocniejszego krycia.

Co istotne, koreańskie kremy BB nie tworzą na twarzy efektu maski, lecz rozświetlają skórę i zakrywają popękane naczynka czy rozszerzone pory. Mają formułę, która stapia się ze skórą i pięknie ją wygładza. Można stosować je przez cały rok. Dla wielu kobiet to ulubione kosmetyki do makijażu nawet podczas upalnego lata. Warto je przetestować.