Audiobook lepszy od książki? Oto co mówi nauka! 31.03.2025 09:50 Od lat trwa dyskusja na temat tego, czy słuchanie audiobooków może w pełni zastąpić tradycyjne czytanie. Dla jednych zapach papieru i przewracanie stron to nieodłączne elementy lektury, podczas gdy dla innych literatura w wersji audio stanowi wygodniejszą i bardziej angażującą formę odbioru treści. Jak wygląda to z naukowego punktu widzenia? Sprawdzamy!

Jak mózg przetwarza słowo pisane i mówione?

Choć intuicyjnie mogłoby się wydawać, że czytanie książki i słuchanie audiobooka to dwa zupełnie różne procesy, badania neurologiczne pokazują coś innego. Eksperyment przeprowadzony przez naukowców z University of California dowiódł, że w obu przypadkach aktywowane są te same obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie języka, rozumienie kontekstu i tworzenie wyobrażeń mentalnych. Oznacza to, że z neurobiologicznego punktu widzenia audiobook i książka angażują umysł w bardzo podobnym stopniu.

Czy audiobooki pomagają lepiej zapamiętać treść?

Jednym z częstych argumentów zwolenników tradycyjnej książki jest przekonanie, że czytanie pozwala lepiej przyswoić i zapamiętać informacje. Rzeczywiście, badania wskazują, że w przypadku skomplikowanych treści – takich jak literatura naukowa, podręczniki czy teksty wymagające analizy – samodzielne czytanie i możliwość powrotu do konkretnych fragmentów sprzyjają głębszemu przyswojeniu wiedzy.

Jednak w przypadku literatury fabularnej, reportaży czy biografii audiobooki mogą być równie skuteczne, a czasem nawet bardziej angażujące. Słuchanie treści w pełnym skupieniu, zwłaszcza gdy lektor umiejętnie oddaje emocje zawarte w tekście, może ułatwiać zapamiętywanie i budowanie mentalnych obrazów.

Nie bez znaczenia jest również sam proces słuchania. Wiele osób przyznaje, że audiobooki pozwalają im skupić się na treści w sytuacjach, w których tradycyjna książka byłaby niewygodna – na przykład podczas jazdy samochodem, spaceru czy wykonywania codziennych obowiązków.

Rola lektora – jak głos wpływa na odbiór treści?

Jednym z elementów, który może sprawiać, że audiobook przewyższa tradycyjną książkę, jest rola lektora. Dobry interpretator nie tylko odczytuje tekst, ale również nadaje mu emocje, zmienia tonację i podkreśla kluczowe fragmenty. To z kolei może zwiększać zaangażowanie słuchacza.

Kiedy audiobook wygrywa z książką?

Choć tradycyjna książka wciąż pozostaje niezastąpiona w wielu aspektach, to audiobooki oferują mnóstwo korzyści, które sprawiają, że nie mogą narzekać na brak popularności. To:

oszczędność czasu – możliwość słuchania w trakcie innych czynności pozwala na lepsze wykorzystanie dnia,

brak zmęczenia wzroku – dla osób spędzających wiele godzin przed ekranem audiobooki mogą okazać się świetnym rozwiązaniem,

emocjonalna interpretacja – profesjonalni lektorzy potrafią wzbogacić tekst o dodatkowy wymiar artystyczny,

dostępność – wystarczy smartfon i słuchawki, aby mieć dostęp do setek książek w każdej chwili.

