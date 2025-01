Marznące opady na Mazowszu. Są ostrzeżenia II stopnia i alerty RCB [SPRAWDŹ] RDC 14.01.2025 14:16 Na całym Mazowszu obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed gołoledzią, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty rozsyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie jeździć w takich warunkach? Zapytaliśmy o to eksperta.

Uwaga na marznące opady i gołoledź (autor: pexels/imgw/rdc)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia II stopnia prawie dla całego kraju przed marznącymi opadami i gołoledzią. Obowiązują również na Mazowszu.

Alerty obowiązują od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę. Prognozowane są słabe, okresami umiarkowane, opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Ostrzeżeniami II stopnia przed marznącymi opadami objęto w całości województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Alertami objęto również powiaty miechowicki i olkuski w woj. małopolskim; pow. niżański, stalowowolski i tarnobrzeski w woj. podkarpackim, oraz przeważającą część woj. śląskiego, z wyjątkiem powiatów na południu województwa.

Ostrzeżenie wysyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne” - czytamy w przesłanym komunikacie.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



Alert RCB został wysłany na terytorium niemal całego kraju – 14 pełnych województw + część województwa małopolskiego… pic.twitter.com/Qbx6MXMce8 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 14, 2025

IMGW: będzie ślisko

To z powodu ocieplenia.

— Zacznie wpływać do Polski cieplejsze powietrze i okazuje się, że front atmosferyczny przyniesie opady deszczu. Ale będzie to deszcz marznący. Początkowo może pojawiać się śnieg, ale później już to będzie jednak deszcz i deszcz marznący, powodujący gołoledź, śliskość na drogach oraz na chodnikach — mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.



Synoptycy ostrzegają że może być niebezpiecznie, bo będzie bardzo ślisko.

— Na drogach, ale również i na chodnikach. Mogą być problemy również jeżeli chodzi o trakcję, ale też woda ta, później zamarznięta woda, utrzymywać się może na drzewach, więc niektóre gałęzie mogą się po prostu łamać — dodaje Walijewski.

Jak nie wpaść w poślizg?

Jak jeździć w takich warunkach, radzi Mikołaj Krupiński z Inspekcji Transportu Samochodowego.

— W takiej sytuacji grunt to opanowanie, nie wykonywanie niepotrzebnych manewrów, które tylko pogarszają sterowność samochodu. Do tego oczywiście najlepsze są ćwiczenia praktyczne, na przykład na płycie poślizgowej — mówi.

Ekspert dodaje, że chociaż systemy bezpieczeństwa instalowane w samochodach pomagają poradzić sobie z z trudnymi warunkami na drogach, to nie należy na nich polegać w 100 procentach.

Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozowane są słabe, a okresami umiarkowane opady marznącego deszczu lub mżawki, które spowodują gołoledź - wynika z komunikatu. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oszacowano na ok. 80 proc. Mają się zakończyć do godz. 19 w środę.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

