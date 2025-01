Pierwsze ognisko ptasiej grypy na Mazowszu. 265 tys. sztuk drobiu do uboju prewencyjnego Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.01.2025 16:51 Na Mazowszu wykryto pierwsze w tym roku ognisko ptasiej grypy. Na fermie w miejscowości Kobyla Łąka oraz z gospodarstw kontaktowych zagazowano i zutylizowano do tej pory 70 tys. sztuk ptaków. W promieniu 1,5 km od ogniska drób będzie ubijany prewencyjnie. Utylizacji zostanie podanych około 265 tysięcy sztuk drobiu.

Ptasia grypa na Mazowszu (autor: pexels/RDC)

Na fermie w miejscowości Kobyla Łąka w powiecie żuromińskim w gminie Bieżuń wykryto pierwsze w tym roku ognisko ptasiej grypy na Mazowszu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie Anna Chruściel przekazała, że w sumie z ogniska i z gospodarstw kontaktowych zagazowano i zutylizowano do tej pory 70 tys. sztuk ptaków.

— W gospodarstwie kontaktowym należącym do tego samego właściciela były indyki, a u drugiego właściciela były brojlery i kura nioska, które zostały zagazowane i wywiezione do zakładu utylizacyjnego — poinformowała Chruściel.

Prewencyjny ubój w powiecie żuromińskim

Z powodu ptasiej grypy w powiecie żuromińskim trzeba będzie wybić około 265 tysięcy sztuk drobiu.

— Jest już podjęta decyzja, że ten ubój prewencyjny w promieniu 1,5 km od ogniska choroby będzie dokonywany. Znajduje się około 265 tysięcy sztuk drobiu — to jest indyk, kura — poinformował Jarosław Gałka kierownik zarządzania kryzysowego starostwa w Żurominie.

Z ptasią grypą powiat żuromiński ostatnio walczył w 2021 roku. Starosta żuromiński Jerzy Żymowski przypomniał, że w tamtym czasie, ze względów bezpieczeństwa, zagazowano miliony zwierząt.

— Ta poprzednia ptasia grypa sprzed 3-4 lat to była dużym wyzwaniem. Wtedy utylizacji poddaliśmy 10 milionów sztuk drobiu. Mamy już wypracowane procedury do tego, co się dzieje teraz — przypomniał Żymowski.

Hodowcy drobiu z regionu, w którym występuje ptasia grypa, są zobowiązani do szczególnego przestrzegania zasad bioasekuracji.

Muszą stosować maty dezynfekcyjne, zabezpieczać paszę przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, a na terenie gospodarstw używać odzieży i obuwia ochronnego.

Czytaj też: Scooby i Benek szukają domów. Kącik adopcyjny w „Na psa urok”