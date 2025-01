Scooby i Benek szukają domów. Kącik adopcyjny w „Na psa urok” RDC 12.01.2025 14:18 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Scooby i Benek czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

Scooby i Benek szukają domów. Kącik adopcyjny w „Na psa urok” (autor: Schronisko w Korabiewicach)

Wrażliwy, delikatny Scooby w typie teriera czeka na dom stały w domu tymczasowym u wolontariuszki ze schroniska w Korabiewicach. Był schorowanym psiakiem. Liczne dolegliwości fatalnie wpływały na jego samopoczucie i zachowanie.

Wiele zdrowotnych problemów Scoobiego udało się pokonać. Pozostały niestety zwyrodnienia kręgosłupa. Dlatego dla Scoobiego najlepszy były stały dom z ogrodem lub mieszkanie w bloku z windą. Scooby dostaje leki przeciwbólowe, ale chodzenie codziennie kilka razy na spacery z trzeciego piętra na dół i z powrotem pogarsza sytuację. Z coraz większym trudem chodzi po schodach – widać że sprawia mu to ból.

Scooby urodził się prawdopodobnie w 2015 roku. Waży ok. 10 kg. Sięga do połowy łydki. Jest spokojny, dużo śpi, w domu niczego nie niszczy. Dobrze znosi podróż autem, ładnie chodzi na lince.

Scooby ma za sobą bardzo smutną historię. Ktoś go wyrzucił, może dlatego, że zaczął się starzeć i chorować. Ostatkiem sił przybłąkał się pod sklep. Dom tymczasowym to wielkie szczęście, ale Scooby potrzebuje domu stałego.

Chcesz poznać Scoobiego? NAPISZ: interwencje@viva.org.pl.

Staruszek Benek błąkał się po ulicach. Jakimś cudem udało mu się przetrwać, chociaż jest niewidomy. Możliwe, że widzi światło, kontury, jeszcze nie ma pewności, bo Benek jest w schronisku od niedawna.

Jest zagubiony, bo wokoło hałas, a on przecież nie widzi, więc nie może zobaczyć, co się wokół niego dzieje. Im szybciej znajdzie dom, tym lepiej. To spokojny, delikatny dziadek. Ma 12 lat. Bardzo, bardzo potrzebuje domu.

Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Benka, na pewno podbije Twoje serce.

Zajrzyj też na grupę schroniska na Facebooku. Znajdziesz tam posty o Benku i innych psach z Korabek.

