Rege i Pufcia szukają domów. Kącik adopcyjny w „Na psa urok” RDC 20.04.2025 11:49 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Rege i Pufcia - czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

Rege jest w schronisku od kilku lat, nikt o niego nie pyta. To niezrozumiałe. Rege przeżył piekło w jednym z najgorszych schronisk w Polsce. Został uratowany z Radys. Mimo to lubi kontakt z człowiekiem, z radością przychodzi po pieszczoty, jest towarzyski.

Rege jest duży, waży 25 kg, ma 9 lat. Jest aktywnym psem w typie teriera. Uwielbia wodę. Lubi zrównoważone psy, ładnie chodzi na smyczy-lince, bardzo lubi spacery, na których dużo węszy i bacznie obserwuje okolicę.

Rege mieszka w boksie z nieśmiałym „lękuskiem” - Pufcią. To piękna, średniej wielkości sunia. Trafiła do schroniska razem z gromadką psich sióstr i braci. Psiaki były zdziczałe, nieznające kontaktu z człowiekiem. Dzięki pracy wolontariuszy większość z nich trafiła już do swoich Domów Stałych. W schronisku została najbardziej nieufna Pufcia.

Pufcia robi postępy, wychodzi na regularne spacery, czerpie przyjemność z drapanka przez swoją wolontariuszkę, chętnie zjada psie przysmaczki, jeździ na wycieczki nad wodę samochodem.

Pufcia wymaga jeszcze sporo pracy i szuka doświadczonego, świadomego domu, który ją zaakceptuje i pokocha. Pilnie potrzebuje domu pełnego ciepła, czułości i poczucia bezpieczeństwa, mądrego i świadomego.

Kontakt w sprawie adopcji: 519 615 975

Wejdź na stronę www.schronisko.info.pl

Wypełnij ankietę adopcyjną.

Zajrzyj też TUTAJ. Znajdziesz tam posty o Rege, Pufci i innych psach z Korabek.