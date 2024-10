Na psa urok w Polskim Radiu RDC. Stefanek i Owca szukają nowego domu RDC 27.10.2024 11:15 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Stefanek i Owca czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

Na psa urok w Polskim Radiu RDC. Stefanek i Owca szukają nowego domu (autor: MAT. PRASOWE)

Stefanek to taki psiak, którego wszystko cieszy. I spacery go cieszą i czesanie go cieszy i bieganie i skakanie i mizianie i cieszy go, że ludzie się cieszą, gdy na niego patrzą. I mówią „patrzcie, jaki fajny chłopak z tego STEFANKA”. Tylko brak domu nie cieszy Stefanka.

Pomóżmy Stefankowi znaleźć domek zanim straci swój psi optymizm. To psiak-rozweselacz. Poprawi nastrój nawet w najbardziej ponury dzień. Przyjdzie, zamerda ogonem, przytuli się, podskoczy, uśmiechnie się. Patrz, powie, jestem tu. Skaczę, uśmiecham się, spójrz w moje oczy, jeśli wątpisz w moją miłość.

To taki fajny sierściuch. Taki sympatyczny. Może to właśnie Ty potrzebujesz takiego optymistycznego psijaciela? No, przecież jasne że potrzebujesz!

Stefanek urodził się w 2021 r. Jest niedużym, ważącym 13 kg pieskiem.

Być może gdyby Owca nie był czarny, już dawno miałby dom. Ale ten kolor bywa przekleństwem, nie wiadomo dlaczego. A Owca naprawdę bardzo potrzebuje domu.

Skąd to imię? Bo on rzeczywiście wygląda jak owca. Jest mięciutki, puchaty, taki miły w dotyku.

Owca lubi ludzi, jest miłym i radosnym psiakiem. Mimo złych doświadczeń i bardzo złego schroniska (Bystre), z którego przyjechał do Korabiewic, cieszy się na widok człowieka, lubi też inne psy, jest uprzejmy i kulturalny, łatwo nawiązuje znajomości.

Owca urodził się ok. 2018 roku, waży ok. 20kg, to średniej wielkości przeuroczy pies.

Owca uwielbia spacery, lubi poznawać nowe miejsca, będzie fajnym kompanem do wędrówek i spacerów.

Nie odrzucaj Owcy tylko dlatego, że jest czarny. Wyobraź sobie, jak miło byłoby wtulić się w jego mięciutką, pachnącą sierść. Przyjedź poznać Owcę, na pewno podbije Twoje serce

Kontakt w sprawie adopcji: nr tel.: 519 615 975.

Zapraszamy również na stronę schroniska w Korabiewicach, gdzie można znaleźć posty o Stefanku, Owcy i innych psach z Korabek.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.