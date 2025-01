Topaz i Bazyl ze schroniska w Korabiewicach szukają domów. Kącik adopcyjny w audycji „Na psa urok” RDC 05.01.2025 12:04 Wesoły i energiczny Topaz oraz delikatny i wrażliwy Bazyl szukają domów. W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” behawiorysty Karola Kosiorowskiego przedstawiamy sylwetki kolejnych psów ze schroniska w Korabiewicach.

Bazyl i Topaz szukają domów (autor: mat. schroniska)

Topaz to uroczy pies, który przyjechał do Korabiewic z przytuliska. Waży około 19 kg i urodził się ok. 2019 roku.

To bardzo wesoły i energiczny pies, uwielbia długie spacery. Na spacerach jest ciekawski, węszy i interesują go wszystkie miejsca i zapachy. Jest bardzo zainteresowany innymi psami, czasami bywa trochę natarczywy, ma pewne braki w psiej komunikacji, ale respektuje sygnały innych psów.

To bardzo sympatyczny pies. Piękny, delikatny, łagodny, uwielbia głaskanie i wtulanie się w człowieka. Ciężko patrzeć, jak męczy się w boksie, mając tak dużo energii.

Bazyl to piękny, delikatny i wrażliwy pies w typie owczarka niemieckiego. Potrzebuje domu na już! Przyjechał do Schroniska w Korabiewicach po śmierci swojego opiekuna, razem z czterema innymi psami. One mieszkały w domu, spały pod kołdrą, Bazyl - sam w budzie.

W schronisku jest od niedawna, boi się hałasów, szczekania innych psów i obcych ludzi. Wystarczy jednak kilka chwil razem i Bazyl prosi o głaski.

Pięknie chodzi na smyczy, na spacerach, z dala od schroniskowych hałasów, jest innym psem. Ma jeszcze swoje lęki, ale zajmuje się węszeniem, czasami nawet ucina sobie drzemki na trawie. Dlatego Bazyl pilnie potrzebuje ciepłego, kochającego domu, by jego lęki się nie pogłębiały.

Bazyl urodził się w styczniu 2020 r., waży ok. 30 kg.

