Jak będą wyglądać miasta i gminy w przyszłości? W tym roku muszą powstać plany Adam Abramiuk 04.01.2025 16:48 Ustalenie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin jest jednym z priorytetów dla samorządów na 2025 rok. Samorządowcy z Grodziska Mazowieckiego, Płońska i Legionowa rozmawiali o tym w „Magazynie Samorządowym” Polskiego Radia RDC.

Zgodnie z przepisami gminy muszą uchwalić dokumenty dotyczące ogólnych planów zagospodarowania w 2026 roku. Wtedy swoją moc traci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Dlatego konieczne jest sporządzenie dokumentu planistycznego o zasięgu całej gminy.

Przedstawiciele samorządów mówili na antenie Polskiego Radia RDC, na jakim etapie przygotowywania nowych planów są.

– Mam nadzieję, że uda się uratować choć trochę tej pierwotnej idei, gdzie planiści wychodzili z założenia, że nie do końca ten system planistyczny się nam udał, że zabudowa jest zbyt rozproszona. Mam nadzieję, że ten plan ogólny w Grodzisku uda się sensownie przeprowadzić – mówił w „Magazynie Samorządowym” burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Tomasz Krupski.

Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik zaznaczył, że miasto nie powinno mieć problemów z uchwaleniem planu ogólnego.

– Moje miasto jest w 96 procentach w posiadaniu planów zagospodarowania przestrzennego, więc dla nas to nie problem dopasować się do tej ustawy, bo zawsze mieliśmy plany miejscowe aktualizowane do potrzeb rynku – mówił.

Plany ogólne będą określać, jak ma rozwijać się gmina m.in. pod względem zabudowy.

– Będziemy kontynuować prace nad planem ogólnym, który pozwoli nam później na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni, aby wprowadzić ład przestrzenny – tłumaczył prezydent Legionowa, Bogdan Kiełbasiński.

Szczegółowe informacje o pracach nad planem ogólnym można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej każdej gminy.

Tam także można znaleźć informacje dotyczące zgłaszania uwag do projektów planu.

