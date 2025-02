Rambo i Pongo ze Schroniska w Korabiewicach szukają domów. Kącik adopcyjny RDC RDC 16.02.2025 11:21 Rambo i Pongo szukają domów. To psy ze Schroniska w Korabiewicach, których sylwetki prezentujemy w audycji Karola Kosiorowskiego „Na psa urok”. Czekają na ludzi, którzy dadzą im bezpieczną przystań i pozwolą odbudować wiarę w człowieka.

Rambo i Pongo ze Schroniska w Korabiewicach szukają domów. Kącik adopcyjny RDC (autor: Mat. schroniska)

Rambo i Pongo mieszkają w jednym boksie. Mogą zostać adoptowane razem, ale rozdzielenie ich nie będzie problemem. W schronisku to normalne, że psy mieszkają razem, ale większość trafia do innych domów.

Rambo jest w schronisku od szczeniaka. Nie zna innego życia. Urodził się w 2021 roku, waży około 20 kg. To uroczy psiak, ma beżową sierść, pyszczek ciemniejszy. Rambo jest wesołym, zakręconym młodziakiem. Uwielbia się przytulać, jest delikatny i ładnie chodzi na lince. Do innych psów podchodzi spokojnie, ładnie się wita, nie jest nachalny, jeśli są zainteresowane zabawą, to chętnie się pobawi.



Pongo, kumpel Rambo z boksu, urodził się w 2018 roku. Jest wesołym, szorstkowłosym psiakiem. To jego czwarta zima w schronisku. A mimo to Pongo jest pełen optymizmu i wiary w człowieka. Średni Pongo (waży ok. 10 kg) będzie idealnym kompanem do długich spacerów. Jest zupełnie niekonfliktowy. Cieszy się jak wariat, kiedy widzi człowieka, chce być głaskany i przytulany, jest przy tym bardzo delikatny.

Zarówno Rambo i Pongo dobrze dogadują się z innymi psami.

Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Rambo i Pongo, na pewno któreś z nich podbije Twoje serce. Kontakt w sprawie adopcji: 519 615 975.

Zajrzyj też na stronę Schroniska w Korabiewicach na Facebooku. Znajdziesz tam posty o Rambo, Pongo i innych psach z Korabek.

