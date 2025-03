Freddie i Leon szukają domów. Kącik adopcyjny w „Na psa urok” RDC 23.03.2025 10:54 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Freddie i Leon czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

Freddie i Leon szukają domów. Kącik adopcyjny w „Na psa urok” (autor: mat. prasowe)

Freddie jest czarnym, energicznym i przyjaznym pieskiem. Ma dwa lata i waży 19 kg. Chłopak jest wesoły i otwarty na kontakt z człowiekiem. Lubi głaskanie. Jest energicznym psiakiem. Mocno ekscytuje się wyjściem na spacer (jak większość schroniskowych psów), ale po wyjściu na zewnątrz uspokaja się. Uczy się chodzić na smyczy i idzie mu naprawdę bardzo dobrze. Freddie ma przyjemną, delikatną w dotyku i błyszczącą sierść. Oczy śmieją mu się radośnie na widok swojego wolontariusza. Na spacerze zajmuje się swoimi sprawami, węszy, ale czasem podchodzi do człowieka, sprawdza, czy wciąż z nim jest.

Freddie jest czarny głęboką czernią, za to Leon bielutki jak śnieg. Z Freddiem łączy go energia i ciekawość świata. Leon ma tylko półtora roku, a już bardzo dużo przeszedł w swoim psim życiu. Pierwszy właściciel wyrzucił go przez okno, ale na szczęście Leon wyszedł z tego cało. Trafił pod skrzydła Viva Interwencje, a potem do schroniska w Korabiewicach. Leon nadal bywa zbyt entuzjastyczny w kontaktach z ludźmi lub innymi psami (absolutnie nie jest jednak agresywny), ale coraz lepiej sobie radzi dzięki cierpliwej pracy jego opiekunów i długim spacerom, podczas których się wycisza. Świetnie odczytuje psie sygnały i szybko odpuszcza, zajmując się swoimi sprawami, a będąc blisko psów potrafi zająć się węszeniem i ukochanymi patykami.

Trzymamy kciuki za Freddiego i Leona.

Wejdź na stronę www.schronisko.info.pl, wypełnij ankietę adopcyjną lub zadzwoń: 519 615 975

Nie możesz dać domu stałego? Możesz zostać domem tymczasowym.

Nie możesz? Pomyśl o adopcji wirtualnej: 502 555 516.

Zajrzyj też TUTAJ. Znajdziesz tam posty o Freddiem, Leonie i innych psach z Korabek.