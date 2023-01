ZUS zaprasza na dzień otwarty Marta Hernik 27.01.2023 11:55 W sobotę warszawskie oddziały otworzą drzwi dla klientów, którzy nie mają profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Pracownicy założą profil i wytłumaczą jak z niego korzystać - informuje rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.

- W czasie dnia otwartego będzie można między innymi założyć oraz zaufać profil na platformie usług elektronicznych ZUS oraz uzyskać dane do logowania przez płatników, którym ZUS założył profil z urzędu. Osobom, które utraciły dane do zalogowania utworzymy hasło tymczasowe - zapowiada rzecznik.

Tylko potwierdzony profil na PUE ZUS daje możliwość korzystania z jego pełnej funkcjonalności.

Jak podkreśla rzecznik - aktywny profil umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez osobistej wizyty w urzędzie.

- Przedsiębiorcy mogą między innymi składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji e-płatnik, która przeznaczona jest do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą również kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS oraz mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników - zachęca.

Od stycznia wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Tym którzy jeszcze go nie założyli - będą sukcesywnie zakładane przez ZUS z urzędu.

Lista urzędów, które otwierane będą w sobotę na stronie ZUS.

