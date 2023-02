Jest porozumienie z konserwatorem. Ulica Ordona przejdzie metamorfozę Przemysław Paczkowski 03.02.2023 19:53 Jest porozumienie w sprawie ulicy Ordona. Mazowiecki Konserwator Zabytków i stołeczny ratusz doszli do porozumienia. Ulica Ordona zostanie przebudowana, a zabytkowy bruk ma zostać zabezpieczony.

Ulica Ordona przejdzie metamorfozę (autor: RDC)

O przebudowę apelowali mieszkańcy tej ulicy, którzy narzekali na hałas generowany przez przejeżdżające po bruku pojazdy ciężarowe.

- Rozmowy były długie, bo pewne elementy są wpisane w dziedzictwo kulturowe - mówi zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski.

- To co dla niektórych jest tylko brukiem, dla innych jest aż brukiem. I z tego względu nasze rozmowy, które prowadziliśmy z panem Profesorem Lewickim były poświęcone temu żeby nie zaprzepaszczać jakiejkolwiek szansy związanej z możliwością odpowiedniego eksponowania elementów, które są zabytkowe - zaznacza Olszewski.

O szczegółach przebudowy opowiedział dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski.

- Podjęliśmy decyzje żeby ten bruk punktowo wyrównać, zakryć siatką, zalać asfaltem. W pasie dzielącym chcemy zaproponować zieleń, w taki sposób, by za te kilkanaście, może 20 lat, był materiał do tego by w ramach budowy linii tramwajowej cała ulica Ordona wyglądała naprawdę zjawiskowo - zaznacza dyrektor.

Prace na Ordona mają rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. Przebudowa według planów ma zakończyć się na wiosnę 2024 roku.

