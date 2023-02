Ukraińcy w Warszawie odnaleźli się na rynku pracy. „Pomogli wypełnić luki w zawodach” Adrian Pieczka 25.02.2023 12:28 Wielu Ukraińców coraz lepiej odnajduje się na naszym rynku pracy. Coraz częściej szukają jej przez znajomych czy portale. Wielu z nich znajduje zatrudnienie w ciągu miesiąca do dwóch - wynika z obserwacji urzędu pracy.

- Ich sytuacja w Warszawie wygląda bardzo dobrze - ocenia dyrektorka warszawskiego Urzędu Pracy Monika Fedorczuk. - Mamy prawie 90 tysięcy odnotowanych faktów takiego zatrudnienia. Tylko, tak jak mówię, jest to fakt zatrudnienia. Nie wiemy, ile dokładnie jest to osób, ponieważ część tych osób mogła być zatrudniana dwa lub więcej razy. Mogła zmienić pracodawcę, zmienić formę umowy, zmienić warunki pracy - tłumaczy.





- Stopa bezrobocia jednak przez to nie wzrosła - informuje dyrektorka. - Bezrobocie w Warszawie pod koniec było 1,4. To jest jedno z najniższych bezroboci, jakie mieliśmy, więc widać, że ta ogromna rzesza uchodźców, która przyjechała do Warszawy, nie zachwiała tym runkiem. To znaczy nie mamy takiej sytuacji, że mamy wypieranie pracowników polskich przez ukraińskich. W moim przekonaniu, te osoby, które przyjechały, wpasowały się w te luki czy w te nisze, które są na rynku - mówi.



Głównie proste prace

- Najczęściej zatrudniani są przy prostych pracach - dodaje Fedorczuk. - Wydaje się, że jest jakaś część rynku, gdzie po prostu Ukraińcy podejmują pracę nierejestrowaną, czyli krótko mówiąc „na czarno”. To jest przede wszystkim sektor opieki, sprzątania. Natomiast to, co my widzimy - magazyny, sklepy, gastronomia, hotelarstwo - wylicza.





Urząd pracy w ubiegłym roku uruchomił kursy językowe dla uchodźców.

- Skorzystało z niego już ponad 900 osób - informuje dyrektorka. - Mieliśmy dwa rodzaje kursów. Pierwszy to kurs podstawowy, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś deklaruje, że chce pracować w gastronomii, krótki, intensywny, miesięczny kurs, gdzie słownictwo jest pod gastronomię, pod pracę w gastronomii. Mieliśmy zidentyfikowanych sześć takich głównych grup. Mieliśmy również szkolenie bardziej zaawansowane dla osób, które chcą pracować na stanowiskach specjalistycznych - wskazuje.



Pik zatrudnienia Ukraińców w Warszawie był na przełomie wiosny i lata zeszłego roku, kiedy pracy szukało około 3 tysięcy uchodźców.

Dalej jednak poszukują pracy - w urzędowym systemie na zatrudnienie czeka teraz 1,5 tysiąca osób.

