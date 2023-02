USC: 80 procent obcokrajowców w Polsce to obywatele Ukrainy. Najwięcej Ukraińców na Mazowszu

Ponad 80 procent cudzoziemców osiedlających się w Polsce to obywatele Ukrainy - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Rok po rosyjskiej agresji prawie milion ukraińskich uchodźców korzysta w Polsce z ochrony czasowej. 87 procent z nich to kobiety i dzieci. Najwięcej Ukraińców mieszka na Mazowszu.