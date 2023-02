W 25 minut z centrum do Wilanowa. Miasto chwali się budową tramwaju Adam Abramiuk 17.02.2023 15:10 W piątek wieczorem Budimex wejdzie na ostatni odcinek trasy - maszyny pojawią się w al. Rzeczypospolitej w Miasteczku Wilanów. Zamknięta dla ruchu od Branickiego do okolic skrzyżowania z Hlonda i Klimczaka będzie jezdnia al. Rzeczypospolitej w kierunku Branickiego, a od Klimczaka do al. Wilanowskiej jezdnia w stronę centrum.

Budowa tramwaju do Wilanowa (autor: E.Lach/ UM Warszawa)

Zdaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego to będzie najtrudniejszy etap całej budowy.

- Po rozebraniu nawierzchni ulicy w pierwszej kolejności rozpocznie się przebudowa wodociągów, następnie ciepłociągów. To jest istotna informacja dlatego, że wszystkie te prace zostały zaplanowane od przełomu kwietnia i maja. Tak się dzieje, że ciepłociąg może być tylko wtedy przebudowany od czerwca do sierpnia - mówi prezydent.

Przebudowa wiąże się z dużymi zmianami, część wprowadzono już wcześniej w tym tygodniu - zamknięto całą jezdnię ul. Sobieskiego w stronę centrum.

To w sumie ponad 7 km utrudnień dla kierowców. Miasto ma na to jedno rozwiązanie.

- Zachęcamy do korzystania z autobusów - mówi Trzaskowski.

- Usprawniliśmy dojazd autobusów do metra. Zwiększamy częstotliwość odjazdów niektórych linii. Powiększamy również autobusy, tak żeby wszyscy mieszkańcy okolicznych ulic mogli korzystać z komunikacji miejskiej - wyjaśnia.

Linia tramwajowa ma być gotowa w pierwszej połowie 2024 roku.

