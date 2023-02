Budowa ostatniego odcinka II linii metra i utrudnienia na Bemowie [SPRAWDŹ] Mariusz Niedźwiecki 16.02.2023 06:19 Prace przygotowawcze na budowie ostatniego odcinka II linii metra na Bemowie wkraczają w kolejny etap. Od piątku mieszkańców czekają pierwsze utrudnienia na ulicy Rayskiego, która zostanie zamknięta dla ruchu.

Metro i utrudnienia na Bemowie (autor: Metro Warszawskie)

– Dojazd do Rayskiego będzie możliwy od ulicy Szeligowskiej lub Batalionów Chłopskich, nie będzie również przejazdu pomiędzy tymi ulicami. Objazdy Lazurową. Zmieni się przez to trasa linii autobusowej 249. Z ulicy Człuchowskiej przez Lazurową autobusy dojadą do ul. Batalionów Chłopskich i Coopera – mówi Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.

– Prace potrwają w takim wymiarze do końca kwietnia. Następnie planowane jest zamknięcie ulicy Rayskiego od numeru 7 do ul. Szeligowskiej. Prace rozpoczęły się także już w rejonie ulic Połczyńskiej, Dostawczej i Łęgi. Na razie nie ma tu jednak utrudnień dla kierowców – dodaje Czerski.

Wykonawca prac wygrodził już place budowy na terenach przyszłych stacji Karolin, Chrzanów i Lazurowa oraz na Stacji Techniczno-Postojowej Karolin. Trwa między innymi zabezpieczanie drzew.

