Trzecia linia metra coraz bliżej. „Czekamy jeszcze na decyzję środowiskową” Adrian Pieczka 14.02.2023 06:22 Prace przedprojektowe zaawansowane w blisko 80 procentach, a po nich już tylko przetarg na projekt i budowę trzeciej linii metra w Warszawie. Trasa będzie odnogą drugiej linii, prowadzącą od istniejącej stacji metra Stadion Narodowy przez Grochów, Gocław a dalej pod Wisłą na Mokotów do ul. Żwirki i Wigury.

Kiedy trzecia linia metra? (autor: Metro Warszawskie)

– Za nami analizy i prawie całe prace przedprojektowe, czekamy jeszcze na decyzję środowiskową – mówi prezes zarządu Metra Warszawskiego Jerzy Lejk. – Niestety na wydanie decyzji czekamy ponad 650 dni. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda nam się uzyskać decyzję. Chcielibyśmy, że te wszystkie materiały posłużyły jak najszybszemu ogłoszeniu przetargu w systemie „Projektuj i buduj” – dodaje.

W poniedziałek 13 lutego stołeczny ratusz zaprezentował nowe studium rozbudowy transportu szynowego. Według dokumentu do 2050 roku w stolicy ma być w sumie pięć linii metra.

Siatka połączeń szynowych uwzględnia też plany kolejarzy dotyczące rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Linie metra w Warszawie

Masterplan zakłada zwiększenie liczby stacji z 39 do 103, wydłużenie długości torów z 42 do 113 km. Prezydent podkreślił, że wszystkie 18 dzielnic zostanie obsłużone transportem szynowym. Tylko dzielnice Wawer i Rembertów będą miały pośredni dostęp do metra. W związku z rozbudową połączeń skróci się czas przejazdu z Tarchomina do Centrum z 35 minut do 18 minut, z Wilanowa na plac Zawiszy z 36 min do 25 min.

Linia M2 zostanie skierowana na Marymont i Ursus Niedźwiadek, linia M3 kursować będzie na odcinku Stadion – Żwirki i Wigury, linia 4 połączy Tarchomin z Wilanowem a linia 5 Szamoty z Gocławkiem.

Według analiz zleconych przez ratusz linia M4 na najlepszym odcinku (rejon placu Zawiszy) ma notować przepływy rzędu 19 tys. pasażerów na godzinę. Takich wyników nie notuje dzisiaj nawet linia M1. Bardzo możliwe, że ta linia stanie się najbardziej obciążaną w całym systemie. Na linii M5 przepływy kształtują się do 10 tys., na linii i M3 do 6 tys. W tej chwili na liniach 1 i 2 jest to około 14–15 tys.

