Od piątku ważny parking na Targówku zamknięty. Apel do kierowców Adam Abramiuk 13.02.2023 07:19 Ważny parking na Targówku zamknięty od najbliższego piątku. Chodzi o duży plac za urzędem dzielnicy, gdzie za darmo zostawiają tam auta nie tylko odwiedzający ratusz, ale też mieszkańcy dzielnicy.

Zamknięty parking na Targówku (autor: RDC)

Zarząd Transportu Miejskiego rozpocznie na Targówku budowę parkingu P+R.

– Apelujemy o zabranie samochodów – mówi rzecznik urzędu dzielnicy Rafał Lasota. – Bardzo prosimy, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy parkują tam samochody, do tego terminu zabrali je stamtąd. Jeżeli auta będą utrudniały jakiekolwiek prace, zostaną odholowane. Cały teren już oznaczyliśmy, zostały powieszane znaki informacyjne. Dodatkowo będziemy także informowali w formie ulotek – dodaje.

– Dzięki przebudowie, parkowanie stanie się bardziej uporządkowane – zapewnia Lasota. – Będzie dobry wyjazd z tego parkingu na ulicę świętego Wincentego, co powinno ułatwić zarówno parkowanie, jak i uporządkuje ten parking, ponieważ do tej pory samochody stawały właściwie dowolnie, a teraz będą wyznaczone do tego miejsca – wyjaśnia.

Parking P+R ma służyć kierowcom, którzy będą dojeżdżali do II linii metra – przy urzędzie jest bowiem stacja Kondratowicza.

