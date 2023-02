Stołeczny ratusz zapowiada: pięć linii metra do 2050 roku Adrian Pieczka 13.02.2023 16:14 Poznaliśmy nowe studium rozbudowy stołecznego transportu szynowego. Zakłada pięć linii metra oraz sieć tramwajową, które skomunikują wszystkie 18 dzielnic Warszawy.

Pięć nowych linii metra do 2050 roku (autor: pixabay/UM Warszawa)

- Przeanalizowano 710 kilometrów tras - powiedział prezydent Rafał Trzaskowski. - Stąd też nasze propozycje. Drodzy Państwo, to co chyba najważniejsze, mianowicie chcielibyśmy, żeby do roku 2050 ponad połowa Warszawianek i Warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego spaceru, czyli tysiąca metrów, żeby jak największa liczba z nas mogła z metra skorzystać - tłumaczył.





Druga linia metra miałaby zostać wydłużona z Bemowa do Włochów, a z drugiej strony z Targówka na Marymont. Trzecia linia, która jest już projektowana, ma kursować ze Stadionu Narodowego do Żwirki i Wigury. Czwarta linia z Tarchomina do Wilanowa, piąta z Szamotów na Gocławek.

- Jesteśmy na finiszu prac nad nowym studium - poinformowała dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach. - Już wiemy, gdzie będziemy chcieli lokalizować nowe osiedla mieszkaniowe i to nam daje zupełnie nową wiedzę na temat tego, jak te korytarze transportowe powinny przebiegać. A do tego oczywiście dołączamy wiedzę o już istniejących środkach transportu, bo przecież bardzo ważne jest to, jak przebieg kolej i co planuje kolej, jaka jest sieć tramwajowa i jaka będzie sieć tramwajowa - powiedziała.

Po zmianach w Warszawie mają być aż 103 stacje metra. Długość linii metra wzrośnie z 41,5 km do 113 km.

