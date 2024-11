Rekord pobity. ZTM podsumował sezon Warszawskich Linii Turystycznych RDC 04.11.2024 22:36 Rekordowe 204 375 osób skorzystało w tym roku z Warszawskich Linii Turystycznych. Chętnie wybierali oni podróże autobusem setką, zabytkowymi tramwajami linii 36 i T, koleją wąskotorową do Tarczyna, promami przez Wisłę i statkiem do Serocka – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Ponad 204 tys. osób skorzystało z Warszawskich Linii Turystycznych (autor: WTP)

W letnie dni wielu warszawiaków wybierało się nad Wisłę i korzystało z trzech promów kursujących między brzegami rzeki. Łącznie w tym roku Wilga, Pliszka i Słonka przewiozły ponad 147 tys. pasażerów.

Promem Słonka przeprawiali się chętni z Cypla Czerniakowskiego do plaży na Saskiej Kępie i z powrotem. Pliszka kursowała między nabrzeżem mostu Józefa Poniatowskiego, a plażą pod stadionem PGE Narodowym. Wilga z Podzamcza płynęła na Pragę na plażę przy zoo.

Ogromną popularnością cieszyły się też przejazdy autobusami linii 100. Zabytkowe ikarusy i słynny ogórek (najstarszy z 1972 r.) – ale także niskopodłogowe: jelcz, MAN, neoplan i solaris z przełomu wieków – przewiozły w sumie ponad 30 tys. pasażerów. Niemal o 7 tys. osób więcej niż w 2023 r.

Równie popularne były przejażdżki zabytkowymi tramwajami. Linią T przejechało się ponad 18 tys. pasażerów, czyli o ponad 2 tys. więcej niż w ubiegłym roku.

Na wakacyjnym szlaku można było spotkać także zabytkowe tramwaje linii 36. Jeździły one nie tylko w weekendy, ale także w tygodniu.

Tegoroczną gwiazdą sezonu był tramwaj typu GT6 nr 187, zwany potocznie norymbergiem, który przyjechał do Warszawy z Krakowa w ramach wymiany wagonów historycznych z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie. Do stolicy Małopolski pojechała parówka, a norymberg jeździł w wybranych, weekendowych kursach jako T. W tygodniu można było go spotkać na trasie linii 36.

Pociągami Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej przejechało się ponad 3,5 tys. chętnych, którzy aby do niej dotrzeć, musieli skorzystać z połączeń normalnymi liniami WTP albo ze specjalnej linii autobusowej 51 obsługiwanej przez zabytkowe autobusy marki Jelcz i Ikarus.

Do wszystkich atrakcji pasażerów dowoziła rumuńska lokomotywa spalinowa ciągnąca wagony wyprodukowane w tym samym kraju. Do składu często podłączany był również wagon towarowy z 1914 r.

Wielką popularnością cieszyły się również całodzienne rejsy do Serocka. W podróż Zefirem wybrało się w sezonie niemal 4,5 tys. podróżnych.

Warszawskie Linie Turystyczne wrócą 1 maja 2025 r.

