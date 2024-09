Łatwiejsze przesiadki na PKP Gocławek od poniedziałku.Stacja została połączona schodami z wiaduktem 29.09.2024 16:19 Od poniedziałku, 30 września, pasażerowie będą mogli się wygodniej przesiadać między pociągami i autobusami przy przystanku Warszawa Gocławek. Stało się to możliwe dzięki połączeniu schodami i windami przystanków autobusowych na wiadukcie ulicy Marsa z peronem kolejowym - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Łatwiejsze przesiadki na PKP Gocławek (autor: WTP)

Od poniedziałku autobusy linii 402, 514 i 520 będą miały na swojej trasie, w obydwu kierunkach, przystanek "na żądanie" PKP Gocławek. Autobusy linii przyspieszonych dołączą więc do zatrzymujących się tam 143, 145, 173, 183, 225, N02, N21, N24, N25, N71. W pobliżu kończą i rozpoczynają kursy także autobusy linii 188 i 202. Miejsce to stanie się węzłem umożliwiającym dogodne przesiadki między autobusami a pociągami.

- Przystanki autobusowe na wiadukcie ulicy Marsa połączone zostały z peronem kolejowym schodami i windą. Natomiast z pobliskich ulic na peron prowadzą – z poziomu ziemi – bezpieczne i wygodne (z rampami o łagodnym nachyleniu) przejścia podziemne - wyjaśnił ZTM. Ponadto peron przystanku kolejowego Warszawa Gocławek został przesunięty pod wiadukt.

Linią otwocką codziennie jeżdżą tysiące ludzi, zdążających w różne miejsca Warszawy z Wawra i miejscowości aglomeracji.

- Tylko między godziną 6.50 a 7.53 rano z przystanku PKP Gocławek 01 w stronę Warszawy odjeżdża ponad 30 autobusów. Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które w godzinach komunikacyjnych szczytów kursują co ok. 10 minut, można sprawnie dojechać do Warszawy Wschodniej i dalej do Śródmieścia, a tam skorzystać z metra, tramwajów i autobusów - zaznaczył ZTM.

