Kierowcy autobusów apelują do prezydenta stolicy: jesteśmy karani właściwie za wszystko Adrian Pieczka 10.02.2023 16:24 Kierowcy Miejskich Zakładów Autobusowych apelują do prezydenta Warszawy o poprawę warunków pracy. Chodzi m.in. o wysokość wynagrodzenia, braki przerw, skandaliczne ich zdaniem warunki w toaletach na pętlach i trudne do spełnienia kryteria przyznawania premii.

Kierowcy autobusów miejskich apelują o poprawę warunków pracy (autor: RDC)

Kierowcy miejskich autobusów w Warszawie podczas piątkowej konferencji zwrócili uwagę na szereg rzeczy, które ich zdaniem wymagają poprawy.

– Przez ostatnie trzy dni jeździłem po jedenaście godzin – mówi kierowca Grzegorz Kulanty. – Ludzie odchodzą i będą odchodzić. Młody człowiek nie przyjdzie do tej pracy. Jak widzi, co się tu dzieje, to odchodzi. Kierowca karany jest właściwie za wszystko. Widziałem ostatnio reklamę: „Przyjmujemy kierowców, pensja 6700”, wszystko pięknie. Człowiek przychodzi i dostaje pierwszą wypłatę w wysokości 3900 albo 4100 i pyta się, gdzie są te pieniądze. I okazuje się, że miał na przykład kolizję – opowiada kierowca.

– Lista kar, przez które tracimy premie, liczy ponad 40 punktów, a wystarczy złamać jeden – mówi kierowca Dariusz Szczepański. – Kierowca zapomniał krawatu, ma dwa guziki odpięte przy koszuli. Jedzie się autobusem, gaśnie wyświetlacz, to jest wszystko mechanika i nadzór ruchu pisze raport i już jest zabrana premia – zauważa.

Kierowcy mówią też, że latem, przy wyższych temperaturach nie są w stanie wysiedzieć w uniformach.

W toaletach na pętlach brakuje wody i papieru toaletowego, tymczasowe toi toi nie są regularnie sprzątane i opróżniane. Pracownicy MZA zwracają uwagę na to, że wśród kierowców są również kobiety, a autobus na pętli stoi często zaledwie kilka minut.

Zapytaliśmy o komentarz spółkę – czekamy na odpowiedź.

