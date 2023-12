Kolejna podwyżka w ciągu w dwóch lat. Stawki czynszu za lokale komunalne idą w górę Przemysław Paczkowski 20.12.2023 13:43 Decyzją prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego minimalna cena czynszu za metr kwadratowy lokalu komunalnego w stolicy wzrosła o 10%. To już kolejna podwyżka w ciągu w dwóch lat. Jak tłumaczy Jakub Leduchowski ze stołecznego ratusza, decyzja podwyżce zapadła w ostatnim możliwym momencie, żeby opóźnić wejście nowych stawek. — Podwyżki będą stosowane dopiero od maja 2024 roku — wyjaśnia.

W Warszawie wzrosną stawki czynszu za lokale komunalne (autor: Pexels)

Zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski tłumaczy, że podwyżki wynikają z programu mieszkaniowego m. st. Warszawy.

— Te podwyżki realizowane są co roku o wskaźnik inflacji. Stawka inflacji wyniosła 14,4 %. To waloryzacja czynszu, czyli uaktualnienie wartości czynszu za najem lokalu komunalnego wyniosła 10 % i jest to wartość maksymalna — podaje Leduchowski.

Według nowych przepisów minimalna stawka za metr kwadratowy wyniesie 11,89 zł, a nie jak do tej pory 10,80 zł. Dla lokalu o powierzchni 50 metrów oznacza to podwyżkę o ponad 50 zł.

Jak dodaje Jakub Leduchowski, decyzja podwyżce zapadła w ostatnim możliwym momencie, żeby opóźnić wejście nowych stawek.

— Dlatego, żeby weszła w życie możliwie jak najpóźniej. Dzięki temu, że zarządzenie wchodzi w życie dopiero 29 grudnia, to po uwzględnieniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, te podwyżki wejdą w życie i będą stosowane dopiero od maja 2024 roku — wyjaśnia Leduchowski.

Bez zmian pozostała stawka za lokal usługowy. Przedsiębiorcy dalej za metr zapłacą 1,90 zł.

