J. Krajewski: Płacimy więcej za odbiór odpadów, dlatego, że w Warszawie dochodziło do korupcji. Wieczorem nadzwyczajna sesja Rady Warszawy Adam Abramiuk 03.03.2023 08:35 Członek sejmowych Komisji Finansów Publicznych i służb specjalnych odniósł się w Poranku RDC do dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy zwołanej na wniosek radnych PiS. Wnioskowali o nią po zatrzymaniu sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego w związku z załatwianiem kontraktów z MPO. Urzędnik jest podejrzany o korupcję - w śledztwie, w którym wcześniej zatrzymano b. wiceministra Rafała B.

Jarosław Krajewski (autor: RDC)

– Ten skandal dotyczy najwyższych szczytów warszawskiego ratusza – mówił w Poranku RDC poseł PIS Jarosław Krajewski.

– Osoba sekretarza miasta stołecznego Warszawy to jest jedna z kilku osób, które podejmują decyzje w imieniu Prezydenta Warszawy i to jest osoba, która od prawie dwóch lat pełniła jedną z tych najważniejszych funkcji w warszawskim ratuszu a następnie okazuję się, że według materiału dowodowego jest to osoba która została zatrzymana i tymczasowo zatrzymana – mówi Krajewski.

– Mówimy o bardzo poważnych zarzutach – mówił Jarosław Krajewski.

– Żądanie od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości dwóch i pół procenta wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od MPO w Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych. Wartość tych zamówień miała wynieść około 600 milionów złotych a kwota korzyści majątkowych około 5 milionów złotych – mówi Krajewski.



Początek nadzwyczajnej sesji o godzinie 18:00.

