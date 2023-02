„Nie może być miejsca w Warszawie dla przestępców”. Warszawscy radni PiS wnioskują o nadzwyczajną sesję rady miasta Przemysław Paczkowski 27.02.2023 14:58 W związku z zatrzymaniem sekretarza m. st. Warszawy Włodzimierza K. warszawscy radni PiS wnioskują o nadzwyczajną sesję rady miasta. Urzędnik stołecznego ratusza jest podejrzewany w śledztwie, w którym wcześniej zatrzymano b. wiceministra Rafała Baniaka.

radni PiS wnioskują o nadzwyczajną sesję rady miasta (autor: inf. prasowa)

Chodzi o załatwianie kontraktów ze stołecznym MPO.

- Żądamy wyjaśnień od prezydenta Warszawy - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski.

- Nie może być przyzwolenia dla jakiegokolwiek działania przestępczego. Po prostu nie może być miejsca w Warszawie dla przestępców. Naszą rolą, jako jedynej opozycji w Radzie Warszawy jest pilne żądanie wyjaśnień bezpośrednio od osoby zainteresowanej czyli Rafała Trzaskowskiego - podkreśla poseł.

- Chcemy na nadzwyczajnej sesji poruszyć temat nieprawidłowości w MPO - mówi warszawski radny PiS Dariusz Figura.

- Będziemy chcieli wyjaśnień od pana prezydenta Trzaskowskiego na temat nieprawidłowości w organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Chcemy wyjaśnień co do sytuacji w miejskiej spółce MPO, która jest w nieustannym kryzysie. Pracownicy wzywają do zmiany prezesa tej spółki - argumentuje poseł.

Nadzwyczajna sesja rady miasta powinna zostać zwołana w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Najbliższy termin to poniedziałek.

