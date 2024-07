Bracka zamieniła się w zielony deptak. Zakończyła się przebudowa ulicy [ZOBACZ] RDC 18.07.2024 10:29 Już niezastawiona samochodami, ale pełna zieleni — zakończyła się przebudowa części ulicy Brackiej w Śródmieściu. Prace na odcinku między Alejami Jerozolimskimi i Chmielną trwały ok. sześć miesięcy. Obecnie przestrzeń zachęca do spacerów i odpoczynku w cieniu drzew. — Posadziliśmy tu 33 nowe drzewa, mnóstwo krzewów i bylin, dzięki czemu miejsce to zmieniło się nie do poznania. Są również ławki i stojaki na rowery — mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

3 Ulica Bracka w Warszawie (autor: R. Motyl)

Zakończyła się przebudowa części ulicy Brackiej w Śródmieściu. Ta niegdyś zastawiona parkującymi samochodami uliczka w ścisłym centrum miasta zmieniła się w efektowny, zielony deptak zachęcający do spacerów i odpoczynku w cieniu drzew.

– A na Brackiej w Warszawie pada… cień. Dlatego, że posadziliśmy tu 33 nowe drzewa, mnóstwo krzewów i bylin, dzięki czemu miejsce to zmieniło się nie do poznania. Są również ławki i stojaki na rowery. Bardzo nam zależy, żeby cała okolica placu Pięciu Rogów zmieniała się w dokładnie taki sam sposób. Trwają prace na Chmielnej, a niedługo zacznie się przebudowa kwartału ulic Złotej i Zgoda. Zaplanowaliśmy również modernizację ulicy Kruczej – mówi prezydent Rafał Trzaskowski. – Metamorfoza Brackiej to część tego najważniejszego dla nas projektu, czyli Nowego Centrum Warszawy – zielonego i wygodnego, a przez to przyjaznego dla wszystkich warszawianek i warszawiaków, a także odpornego na zmiany klimatyczne – dodaje prezydent Warszawy.

Co to jest woonerf?

Przebudowa ul. Brackiej – na odcinku między Alejami Jerozolimskimi i Chmielną – trwała ok. sześć miesięcy – zasadnicze prace rozpoczęły się na początku br.

Na odcinku ok. 140 metrów powstał tzw. woonerf (czyt. wonerf), czyli – po holendersku – „ulica do życia”. To właśnie w Holandii, w latach 70. ubiegłego stulecia, zaczęto tworzyć pierwsze woonerfy – przyjazne dla ludzi deptaki, na których pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści.

Przy takich uliczkach jest sporo drzew, zieleńców, miejsc wypoczynku, a nawet placów zabaw. Mieszkańcy mogą tu zaparkować rower, spotkać się ze znajomymi, napić się kawy i zrelaksować patrząc na zieleń. Tak właśnie wygląda dziś Bracka po metamorfozie.

Co się zmieniło?

Podczas prac prowadzonych przez stołeczny Zarząd Terenów Publicznych usunięta została stara, zniszczona nawierzchnia Brackiej – na całym odcinku ulicy. Wysłużony beton zastąpiono kamiennymi płytami i kostką. Ułożone zostały wygodne chodniki, a ulica zyskała nowe odwodnienie.

Na Brackiej rosło tylko 15 drzew. Po przebudowie przybyło tu roślinności. Oprócz nowych, dorodnych, ok. 9-metrowych platanów (31 sztuk) i klonów (2 szt.), posadzono też okazałe krzewy soliterowe (7 szt.), krzewy niskie (ok. 1650 szt.) oraz byliny (ok. 900 szt.). Zainstalowano również system nawadniania roślin.

Klimatu nowej Brackiej dodaje oświetlenie uliczne w postaci pięciu stylowych latarni typu pastorał. A odpocząć można na sześciu wygodnych ławkach i dwunastu krzesłach miejskich. Nie zapomniano również o rowerzystach – zainstalowano 12 stojaków na rowery.

Źródło: Mat.pras. Autor: RDC /DJ